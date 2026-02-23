Ensurt per un incendi al pàrquing d'un supermercat de Berga
Sis dotacions dels Bombers han apagat el foc que ha afectat un vehicle que es trobava aparcat a l'interior de l'estacionament
Ensurt aquest matí a l'interior del pàrquing d'un supermercat a Berga. Cinc dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat s'han activat per extingir les flames que cremaven un vehicle aparcat a l'interior de l'estacionament del negoci, situat a la carretera de Sant Fruitós.
El cos ha rebut l'avís a les 11:39 hores a través del 112. Segons han informat fonts del servei, el foc no s'ha propagat a cap altre vehicle.
Ara per ara, l’incendi ja està apagat i els efectius desplaçats fins al lloc dels fets es troben ventilant el recinte.
