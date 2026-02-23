Economia
Foment del Treball palpa la potencialitat de la indústria berguedana en una visita al territori
El president, Josep Sánchez Llibre, ha pogut conèixer de primera mà les demandes dels empresaris en una jornada impulsada per l'ACEB
Regió7
Una delegació de Foment de Treball, encapçalada pel seu president, Josep Sánchez Llibre, ha visitat el Berguedà per estrènyer vincles entre la patronal catalana i el teixit productiu berguedà. La jornada, impulsada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), ha combinat el diàleg directe amb el sector industrial i l'establiment dels reptes per garantir el futur econòmic de la comarca.
Tal com han posat de manifest des de l'ACEB en un comunicat de premsa, els representants de l'organisme català han fet parada en tres centres "referents" que "exemplifiquen la diversitat i potència empresarial de la comarca". Es tracta de la nova planta de producció de CLT de Grup Boix, l'ampliació de línies de producció de snacks de Paulig; i les instal·lacions especialitzades en logística de seguretat i emmagatzematge d'explosius de Sistach Security.
La finalitat de les trobades ha estat "visibilitzar el potencial industrial del Berguedà", a la vegada que s'han plantejat les opcions per "establir mecanismes perquè la patronal catalana acompanyi de prop el creixement de les empreses del territori". Tot plegat, en una trobada on la patronal berguedana ha emfatitzat les "necessitats urgents en matèria de competitivitat".
"Aquesta trobada permet traslladar directament la realitat dels nostres centres productius", ha remarcat el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, qui ha incidit que "volem que Foment del Treball sigui un col·laborador actiu per resoldre les traves tècniques i administratives que condicionen el dia a dia de l'empresari al Berguedà". Per la seva banda, Josep Sánchez Llibre ha refermat el compromís de Foment per donar suport a les reclamacions locals, tot destacant la capacitat d'innovació i resiliència que defineix la indústria de la comarca.
A més de Sánchez Llibre, des de Foment del Treball també ha participat en la jornada el seu secretari general, David Tornos. Per part del Consell Territorial de la PIME, s'hi van sumar el president, Pep Garcia, i el secretari general, César Sánchez. I, en representació de la patronal berguedana, també hi va assistir la gerent, Neus Piniella.
