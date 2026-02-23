Del Pedraforca al Canigó: un pla transfronterer de turisme sostenible uneix quatre cims icònics dels Pirineus
El Trans-Muntanya s'ha inclòs en la nova convocatòria del Interreg-Poctefa, que dota el Berguedà amb 840.000 euros per impulsar diferents accions de millora i promoció dels camins de mobilitat lenta
La setmana passada va donar el tret de sortida oficial el Trans-Muntanya, el nou projecte enfocat a l'impuls del turisme sostenible i de caràcter transfronterer que engloba diferents regions dels Pirineus, entre les quals el Berguedà. El programa s'estructura a partir de quatre cims emblemàtics dels Pirineus, el Pedraforca, el Puigmal, el Carlit i el Canigó, resultant com la proposta més ben puntuada dins la categoria de turisme de la convocatòria. Un dels agents socis és l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que aquest dilluns ha compartit les bases per al desplegament de la iniciativa a la comarca.
Segons ha detallat el conseller comarcal de Turisme, David Font, l'aplicació del projecte al territori parteix de "la xarxa de camins de mobilitat lenta del Berguedà", que enguany "fa vint anys que es va dissenyar, planificar i es van començar a senyalitzar els prop de 2.000 quilòmetres de senders i camins per l'entorn natural de la nostra comarca". Així, la proposta continua treballant en la gestió d'espais naturals d'alta freqüentació a la regió, ja compartida anteriorment pels organismes ara units sota el mateix paraigua, amb una convocatòria que destaca quatre cims emblemàtics:
I com es desplegarà el propòsit al Berguedà? A través d’actuacions per al reforç i promoció d'aquesta xarxa de camins de mobilitat lenta. L'inventari actual consta d'una seixantena de senders al llarg del Berguedà, en els quals en molts punts cal implementar treballs de millora de la seguretat i la senyalització. A aquesta finalitat es destinarà un 60% del pressupost disponible, un total de 841.200 euros (entre fons europeus i aportacions pròpies). La dotació global del Trans-Muntanya suma 3.116.454 euros.
Governança dels municipis
Els treballs es desenvoluparan en tres anualitats, des de 2026 i fins al 2028. Per pactar-los, la comarca impulsarà una taula de governança participada pels ajuntaments dels 29 municipis que han accedit a sumar-se a la proposta, el Consell Comarcal, i també una representació dels agents turístics. La primera tasca serà determinar els camins on es dedicaran més recursos, els llocs on s'invertirà menys, i els punts on, directament, no s'hi destinarà cap euro. "Establirem una priorització dins d'aquests 2.000 quilòmetres per decidir com fem aquest manteniment i quins agents hi faran front econòmicament", ha detallat Font.
Així mateix, també s'aprofitarà l'avinentesa per redefinir i actualitzar l'inventari atenent algunes demandes municipals, com per exemple la de Viver i Serrateix, que és un dels dos pobles que no s'ha sumat al projecte perquè, segons el conseller, creu que els camins del seu municipi han de deixar de formar part de la xarxa comarcal perquè "distorsionen la seva activitat econòmica principal, vinculada a la pagesia". Tampoc hi participa de primera mà Gósol, perquè "de manera sincera, han comunicat que no poden aportar aquests recursos", assenyala. Cal tenir present que les poblacions participants han fet una cessió de fons proporcional, en funció del total de quilòmetres de xarxa de senders que disposa el seu municipi i el nombre d'habitants fins a sumar uns 204.000 euros, mentre que el Consell n'aporta uns 90.000.
A banda dels treballs de manteniment i millora, la planificació consta d'accions com la creació d'una plataforma per identificar "possibles incidències" en aquests camins i la implementació d'estratègies de difusió i promoció de la xarxa. Tot plegat, es decidiran i enfocaran en aquesta taula de governança municipal.
Treball a banda i banda de la frontera
L'Interreg-Poctefa és un programa europeu que té per finalitat fomentar el desenvolupament sostenible en les zones frontereres d'Espanya, França i Andorra. És cofinançat per la Unió Europea i, durant el 2025, va publicar una nova convocatòria per contribuir a la implementació de projectes enfocats en diferents matèries com la innovació, l'ecologia, l’ocupació i el turisme. És en aquest darrer grup que s'emmarca el Trans-Muntanya, pensat i defensat pel Syndicat Mixte Canigó Grand Site (entitat que l'encapçala), l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica) i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals.
"És un projecte que ens permet conèixer i intercanviar opinions amb els diferents socis que en formen part", remarca Font, que posa en relleu que aquesta interacció contribueix a "establir sinergies, compartir experiències i, si convé, copiar certes accions desenvolupades en altres territoris i que puguin ser positives per nosaltres". El primer intercanvi ha tingut lloc a Prats de Molló els dies 19 i 20 de febrer, on s'ha definit el full de ruta que guiarà les actuacions fins al 31 de desembre de 2028.
