Patrimoni
Vilada vol habilitar l'antiga fàbrica de Cal Meya com un equipament municipal
La Diputació de Barcelona ha entregat al consistori l'estudi previ del projecte, que estima una inversió de més d'un milió i mig d'euros
Regió7
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Vilada l'estudi previ del projecte de transformació de l'antiga fàbrica de Cal Meya. El document analitza l'antic edifici industrial i el seu entorn immediat, des dels punts de vista documental, arquitectònic i significatiu, i estableix els fonaments per a la seva futura habilitació com a equipament municipal.
La proposta d'intervenció té com a objectius bàsics i complementaris la restauració de Cal Meya i, també, la seva adequació funcional. La finalitat és poder-la condicionar com un espai d'ús local. D'aquesta manera, el treball preveu una inversió de més d'un milió i mig d'euros, distribuïts en diverses fases que inclouen estudis, projectes i obres.
Una instal·lació centenària
Tal com destaquen des de l'administració supramunicipal, la fàbrica de Cal Meya data de 1923 i és un exemple de l'arquitectura industrial del primer terç del segle XX i exponent de la industrialització del Berguedà en aquella època. El seu origen parteix de l'any 1911, quan Francesc Meya Alsina va obrir un petit local amb quatre telers en una casa de Vilada.
Al cap de pocs anys, quan l'activitat era prou rendible, va aixecar la fàbrica de teixits de Cal Meya, als afores del poble. L'edifici ha estat objecte de diverses transformacions, per tal d'adaptar-se als diferents usos que ha tingut i que li han donat la fesomia actual. L'immoble va ser declarat, fa uns mesos, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
L'edificació actual consta d'una gran nau de planta rectangular i dos cossos que s'adossen a les bandes de llevant i de ponent, afegits més tard. L'edifici està construït amb murs gruixuts de maçoneria i reforços de maó a les cantonades i les vores de les obertures.
La coberta és a doble vessant, de teula ceràmica posada sobre una estructura d'encavallades, bigues i llates de fusta. Per dins, l'espai de la nau original és diàfan i està il·luminat per la llum que entra per les grans finestres que s'obren a les façanes.
