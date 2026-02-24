Política
Junts per Berga posa sobre la taula un pla per dignificar i ampliar el cementiri
La formació també incideix en la necessitat de modificar l'ordenació administrativa per simplificar la tramitació dels drets funeraris i altres gestions
Junts per Berga ha definit un pla d'acció per fer front a la dignificació i ampliació del cementiri de la capital berguedana. La formació posa sobre la taula tres línies de treball principal que inclouen una actualització de la regularització administrativa, un seguit d'actuacions més enllà del manteniment ordinari, i en darrera instància, l'augment del parc de columbaris i nínxols disponibles. Pel darrer pas, avancen, serà necessari posar fil a l'agulla respecte d'una extensió del recinte actual.
"Creiem que s'ha deixat massa temps de banda aquest espai, tot i ser una de les competències de serveis més importants que es presta des de l'àmbit municipal i, per tant, a càrrec de l'Ajuntament", ha valorat el portaveu del grup municipal de Junts, Ramon Caballé. En primera instància, Caballé ha incidit en la urgència de simplificar la tramitació administrativa dels títols de drets funeraris, incidint que avui dia es tracta d'una gestió "feixuga" pels usuaris.
A continuació, el portaveu de Junts ha incidit en la importància d'intervenir en la cura de les instal·lacions implementant alguns treballs de preservació i modernització de l'equipament. En concret, Caballé ha fet menció del jardí francès, el qual "s'ha degradat amb el pas del temps"; d'uns treballs d'arrebossat en algunes zones de nínxols; i de la possibilitat de construir uns lavabos. Cal tenir present que, tal com ha apuntat, la darrera inversió fora de la preserva ordinària ha estat l'espai de dol perinatal, inaugurat fa dos anys.
Sumar nínxols i columbaris
A banda d'aquestes tasques d'arranjament més puntuals i del dia a dia, des de la formació turquesa també plantegen encetar el debat sobre la possibilitat d'ampliar les actuals instal·lacions del cementiri de Berga. En primer lloc, Caballé considera que caldria sumar 60 columbaris per dipositar les cendres, recordant el cas d'una família que no va poder-hi accedir aviat farà un any. "Per sentiment i arrelament a Berga, crec que és necessari preveure aquesta actuació", afirma el de Junts. Així mateix, el portaveu també fa referència a la possibilitat d'ampliar el parc de nínxols amb 50 de nous, pensant especialment en la disponibilitat d'espais de lloguer disponible. En aquest sentit, Caballé assenyala que "avui dia, l'Ajuntament només disposa d'un nínxol de lloguer". A l'equipament n'hi ha 450 de llogats i els altres són en règim de propietat per concessió.
Perquè aquesta ampliació de la capacitat sigui possible, i en especial per sumar nous nínxols, des de Junts per Berga creuen convenient encetar l'estudi tècnic per a l'eixamplament del cementiri aprofitant la zona del Butà, un solar adjacent que ja és de titularitat municipal. Aquesta proposta, però, s'haurà de treballar de cara al futur, pel fet que, segons Caballé, primer caldria aprovar una modificació urbanística, i "ja sabem el que tarden". Per això, prioritzen: "El primer que hem de fer són les inversions de manteniment i l'actualització administrativa, i en darrer lloc, pensar en l'ampliació".
En darrera instància, Caballé ha aprofitat l'avinentesa per "felicitar l'empresa concessionària del servei del cementiri", perquè "malgrat tenir tan pocs nínxols de lloguer, no disposar de columbaris i unes dificultats en el manteniment que hem posat de manifest, la gent de Berga té molt bona opinió del servei quan ha hagut d'enterrar un difunt, precisament gràcies a la bona gestió de la funerària". "Ara cal posar mirada llarga i treballar en aquest pla integral per tal que es comenci a pensar en tot això abans que ens pugui generar més problemes", ha conclòs.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa