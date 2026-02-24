Cultura
La Patum reflexiona sobre la integració del patrimoni a la planificació urbana a Còrdova
La festa ha compartit el seu testimoni en el marc de la VI Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial, centrada en la gestió de la ciutat respecte de les expressions populars
La Patum ha estat present en la VI Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial, celebrada els dies 19, 20 i 21 de febrer a Còrdova. La representació berguedana ha estat encapçalada per l'alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, qui ha compartit el testimoni del consistori pel que fa a la planificació urbana i la integració del patrimoni. Aquest ha estat l'eix temàtic del congrés d'enguany, que novament ha permès l'equip de Berga establir sinergies amb expressions d'arreu de l'Estat i el Ministeri de Cultura.
La festa del Corpus berguedà ha format part d'una de les taules de debat en què s'ha tractat la gestió del patrimoni cultural immaterial dins la ciutat, incidint en aspectes com la planificació urbana, l'ús d'equipaments culturals, el reclam turístic i la convivència veïnal, els riscos i l'administració de l'espai públic. Sànchez ha compartit com s'organitza la festa des d'una corporació local, com s'integra a les comparses -comunitat portadora- en la gestió del patrimoni cultural immaterial o les mesures de seguretat adoptades per garantir el bon desenvolupament de la festa. El batlle també ha posat sobre la taula qüestions com les dificultats que poden afegir les normatives a les pràctiques i tradicionals de la cultura popular o el treball pendent per garantir una bona participació de gent forana en grans esdeveniments.
Cal tenir present que la Trobada s'ha centrat enguany a tractar la gestió del patrimoni cultural immaterial en contextos urbans, pel fet que, segons remarquen des del consistori, amb l'augment de la població i els ràpids processos d'urbanització, "la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial esdevé un tema urgent". En aquest sentit, la cita ha abordat una de les línies actuals de treball de la UNESCO, reflexionant sobre com integrar el patrimoni immaterial en la planificació i el desenvolupament urbà, a través de ponències, debats i tallers pràctics.
Per la seva banda, el Ministeri de Cultura ha aprofitat l'avinentesa per donar a conèixer les conclusions de la vintena reunió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO celebrada el passat mes de desembre a Nova Delhi. En les candidatures examinades pel Comitè destaca el concepte de pràctica manual, que fa valdre l'artesania tradicional i que, més enllà de tècniques, per a algunes comunitats són "maneres de vida sostenibles i una font d'ingressos, en línia amb la dimensió econòmica de la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial", indiquen des de l'Ajuntament.
Altres activitats culturals
A banda de l'espai d'intercanvi, aprenentatge i divulgació, la cita ha convidat els assistents a gaudir d'activitats culturals complementàries. Una ha consistit a visitar els patis del barri de San Basilio dinamitzada per l'entitat local Associación de Amigos de los Patios Cordobeses. Aquest recorregut ha permès aprofundir sobre la Fiesta de los Patios, manifestació cordovesa inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO l'any 2012. També es va dur a terme una visita nocturna a la Mezquita-Catedral de Còrdova per conèixer la història i el conjunt arquitectònic del monument, declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 1984; es va convidar els presents a assistir a un espectacle eqüestre a les Cavallerisses Reials de Còrdova; i es va programar una visita guiada al conjunt històric de Medina Azhara, declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 2018.
L'esdeveniment ha estat organitzat pel Ministeri de Cultura i l'Ajuntament de Còrdova, reunint una setantena de representants d'institucions, associacions i portadors de diferents manifestacions de patrimoni cultural immaterial d'arreu de la península.
