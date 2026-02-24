Política
El PSC de Berga torna a demanar millores a les voreres
El grup municipal canalitza la petició a través d'una moció amb "voluntat constructiva", però que insisteix en la necessitat de garantir un espai públic "segur i accessible"
Els regidors del PSC de Berga presentaran una moció al ple ordinari de març per reclamar nous treballs d'arranjament de voreres a la ciutat. El grup municipal considera que hi ha marge de millora per tal de garantir una mobilitat "segura i accessible" pels vianants i, per aquest motiu, plantegen "reforçar la planificació i el manteniment de l'espai públic".
"Les voreres formen part del dia a dia de tothom i són una infraestructura bàsica que no pot quedar en segon terme", declara el regidor socialista Marc Ortega, recordant que el grup fa temps que situa la rehabilitació de l'entorn urbà entre les principals prioritats de la capital del Berguedà. "La iniciativa dona continuïtat a la línia de treball que des del PSC hem defensat els darrers anys en relació amb la millora integral dels carrers i la dignificació dels barris", remarquen, posant d'exemple la defensa d'altres mocions per promoure inversions de via pública o la incorporació d'una partida específica en la negociació del pressupost de 2025.
Per aquest motiu, el text que portaran a aprovació al plenari "posa el focus específicament en les voreres com a infraestructura essencial per a la vida quotidiana, especialment en una ciutat amb una orografia complexa i amb una població cada vegada més envellida", assenyalen en un comunicat de premsa. "Les voreres condicionen la mobilitat diària de la gent gran, de les famílies amb cotxets, de les persones amb mobilitat reduïda i de qualsevol veí o veïna que es desplaça a peu", subratlla el regidor socialista, que afegeix que "apostar per voreres segures i accessibles és apostar per una ciutat pensada per a les persones".
Sis eixos d'acció principals
Aquesta proposta, pensada des d'una "voluntat constructiva", es fixa concretament sis objectius i línies d'acció per encarar els treballs necessaris a Berga en matèria d'urbanisme, i més concretament de mobilitat a peu. En primer lloc, es posa sobre la taula l'elaboració d'una diagnosi actualitzada sobre la situació del teixit de voreres del municipi, tenint en compte les aportacions fetes per la ciutadania a través de l'aplicació municipal, i definint una visió global de ciutat i una atenció específica als barris.
Un cop es disposi d'aquesta informació, els socialistes creuen que caldrà establir uns "criteris clars de priorització de les actuacions", tenint en compte la freqüència d'incidències, les zones amb una població més envellida o la proximitat a equipaments públics d'interès (escoles, centres de salut, residències…). A partir d'aquí, creuen convenient "definir un pla de manteniment i millora de voreres amb calendarització", de tal manera que es pugui "donar resposta progressiva i ordenada als principals dèficits detectats".
Amb la urgència ja intervinguda, la formació proposa "planificar les actuacions de manera plurianual", per tal d'avançar a projectes més integrals i de continuïtat. Uns treballs que, apunten, cal que "incorporin criteris d'accessibilitat i seguretat", com pot ser pensar en la reducció d'obstacles, millora de paviments i garantia d’amplades útils. Finalment, la moció recull la idoneïtat d'informar periòdicament al ple sobre l'execució del pla "per garantir transparència i seguiment polític".
