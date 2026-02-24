Turisme
La Ruta de les Colònies es posa al dia amb una inversió de 265.000 euros
Les actuacions de condicionament inclouen substitució de baranes, reparació d'enllumenat, treballs de pavimentació i rehabilitació de talussos, entre altres
Aquesta setmana s'han posat en marxa les obres d'arranjament en diferents punts de la Ruta de les Colònies, el camí que ressegueix el Llobregat i que posa en relleu el patrimoni industrial del Berguedà, des del Pont de Pedret i fins a l'Ametlla de Merola. Els treballs s'han pressupostat en 265.122,97 euros i inclouen diferents intervencions per millorar la seguretat, accessibilitat i conservació d'aquest traçat.
"Un dels projectes que es va identificar en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística, i més concretament en l'àmbit de la promoció de la mobilitat sostenible, és un que ja està molt consolidat a la comarca com és la Ruta de les Colònies", ha destacat el conseller comarcal de Turisme, David Font, qui ha assenyalat que "al llarg dels anys i pel pas del temps, diferents espais s'han malmès".
Una de les actuacions més "intensives" del pla és la quina es desenvoluparà al voltant del Camí de Pedret. Destaca, per exemple, la substitució de l'enllumenat de la Mina Llarga, tenint en compte que el sistema actual "presenta un funcionament intermitent i deficiències que fan necessària una renovació completa per garantir la seguretat dels usuaris", apunten des del Consell Comarcal del Berguedà. També s'hi han previst un seguit de treballs "de seguretat d'alguns talussos i reforç del ferm", diu el conseller.
En altres trams de la ruta, s'executaran arranjaments diversos: millora de la senyalització, repàs del ferm, substitució de baranes i tanques, o recol·locació i renovació del mobiliari urbà. També s'ha previst fer una petita escullera de pedra, a l'altura de l'Ametlla de Merola, ha compartit Font.
Amb tot, l'objectiu d'aquestes obres és, més enllà d'aquesta millora global del recorregut, "consolidar la Ruta de les Colònies com un recurs cultural, turístic i natural de primer ordre al Berguedà". La inversió actual s'ha finançat amb els fons europeus Next Generation, dins el pla comarcal que té vigència fins al pròxim mes de juny.
