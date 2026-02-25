Inclusió
La Milla del Berguedà celebrarà els cinc anys amb sorpreses i medalles per tots els participants
La Fundació la Llar ja ha obert les inscripcions amb l'objectiu de tornar a omplir el centre de Gironella d'esport i inclusivitat
La Milla del Berguedà, la cursa inclusiva impulsada per la Fundació la Llar, arriba a la cinquena edició. La cita serà el 29 de març a Gironella, en un certamen en el qual es preveuen sorpreses amb motiu de l'aniversari. D'entrada, tothom qui acabi la cursa es podrà endur un record més enllà de la samarreta, perquè per primer any s'entregaran medalles a tots els participants.
La proposta consisteix a completar 1,6 quilòmetres de recorregut (una milla) al llarg de l'avinguda Catalunya de Gironella, l'eix central de la vila. Malgrat que s'estructuri com una cursa, en aquesta competició no importen els números ni els resultats, sinó que el triomf és que tothom que ho vulgui, sigui quina sigui la seva capacitat, s'hi pugui sumar. "És una activitat molt festiva i una cursa molt bonica", ha ratificat la gerent de la Fundació, Esther Comellas, qui ha recordat el caràcter solidari de la jornada. I és que l'import de les inscripcions es destina íntegrament a la Fundació la Llar, de cara a finançar els diferents projectes i línies de treball que té en marxa l'associació.
Això és, en part, gràcies a l'Ajuntament de Gironella, un dels principals socis en l'esdeveniment que, per tal que aquesta suma aportada pels corredors es pugui sumar de forma completa, assumeix les despeses afegides dels serveis necessaris per celebrar la cursa. "Agraïm a la Fundació de la Llar que per cinquè any consecutiu hagin volgut celebrar la Milla de la Berguedà aquí a Gironella", ha declarat l'alcalde, David Font, qui ha afegit que el desig del consistori és que "aquests cinc anys només siguin la base de molts més de continuar-la celebrant de cara al futur".
Altres col·laboradors que fan possible la Milla són Guies d'Arrel, el Consell Comarcal del Berguedà i el JAB. "Cinc anys ja demostren que és una cursa arrelada", ha reivindicat el president del Consell, Moisès Masanas, qui ha confirmat que "continuarem apostant per aquesta iniciativa, que creiem que és molt bona per a la Fundació i per a la comarca". Per part del JAB, Frederic Garrido ha certificat la satisfacció del club per poder continuar assistint des de la part tècnica en aquesta jornada, que ha descrit com una "festa total".
Inscripcions obertes
Tothom que vulgui participar en la Milla del Berguedà pot completar la seva inscripció en aquest enllaç. La Fundació ha tornat a habilitar l'opció del Dorsal 0, que permet fer un donatiu a qui no pugui assistir en la cursa. Dues de les persones que ja s'han inscrit són la Ivet i el Jordi, usuaris de la Llar que han participat en totes les edicions de la cursa i són testimonis del bon ambient que es viu a Gironella en cada certamen. Per aquest motiu, han animat a tothom a sumar-se a la cita.
Els impulsors esperen poder tornar a superar el mig miler d'inscrits: "Aquest any, que fem el cinquè aniversari, esperem ser molta gent", ha dit Comellas. El 2025, van ser 620 persones participant en aquesta mostra d'inclusivitat única.
