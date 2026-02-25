Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Urbanisme

El nucli urbà de Bagà guanya enllumenat amb 60 nous punts de llum

La intervenció s'ha concentrat en un tram d'un quilòmetre que quedava a les fosques, atenent la demanda del veïnat

El consistori ha optat per la instal·lació de llums rasants

El consistori ha optat per la instal·lació de llums rasants / Ajuntament de Bagà

Regió7

Bagà

L'Ajuntament de Bagà ha completat la instal·lació de 60 punts de llum en un tram d'un quilòmetre dins l'espai del nucli urbà que fins ara no tenia enllumenat públic. En concret, s'han distribuït en el tram entre l'inici del parc de la Vila fins al camí de cal Caseta, atenent la demanda del veïnat de la zona.

L'actuació ha consistit en la col·locació de les noves lluminàries, en format de llums rasants. Es tracta d'un model que té una alçada d'un metre i ofereix una gran eficiència lumínica sobre el paviment, a la vegada que resulta en un sistema més sostenible, perquè "no genera contaminació lumínica cap al cel", destaquen des del consistori.

Més enllà de millorar la visibilitat per als vianants i els conductors que transiten per la zona, des de la corporació local posen de manifest que la intervenció també suposa incrementar la seguretat ciutadana, perquè "elimina un espai que quedava totalment a les fosques". "La nostra prioritat és que qualsevol persona pugui caminar per Bagà amb total tranquil·litat a qualsevol hora, eliminant punts foscos i fent del nostre poble un espai més amable i segur", ha valorat al respecte l'alcalde, Lluís Casas.

Aquesta intervenció ha suposat una inversió de 64.000 euros, desglossats entre els 25.000 euros destinats a la compra de les lluminàries i 39.000 euros per a l'execució dels treballs d’instal·lació. La totalitat del finançament ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona, indiquen des de l'Ajuntament.

