Equipaments esportius
Gironella estrenarà la tercera pista de pump track del Berguedà
L'acte d'inauguració serà l'1 de març i inclourà tallers i exhibicions de professionals
Gironella posarà en marxa la tercera pista de pump track del Berguedà. La construcció d'aquest equipament va sorgir a petició del Consell d'Infants, i permet ampliar les disciplines practicables a la zona esportiva del municipi. La inauguració tindrà lloc aquest diumenge, 1 de març.
Segons ha detallat l'alcalde de Gironella, David Font, els infants de la vila van considerar que "feia falta un circuit de pump track aquí al municipi". El pressupost per fer realitat aquest espai sobrepassava amb escreix la partida a disposició del Consell d'Infants (6.000 euros), però des de la corporació local "vam decidir entomar-lo des del mateix Ajuntament, com una iniciativa d'inversió per a la millora de la zona esportiva".
La instal·lació compta amb un doble recorregut. Tal com ha explicat el batlle, hi ha un circuit "més elemental", destinat a principiants en la disciplina, i "un altre que té un punt de més dificultat", adreçat als usuaris amb més experiència. Fet i fet, aquella idea dels nens i nenes gironellencs està a punt de materialitzar-se, amb uns treballs pràcticament finalitzats i una pista a punt per rebre els primers ciclistes i patinadors.
Això serà l'1 de març a partir de les 11.00 hores, quan s'ha previst l'acte inaugural. La cita inclou uns tallers d'habilitats, amb sessions per a infants de 3 a 7 anys, i d'entre 8 i 14 anys, a càrrec d'Unreal Bike. També hi col·laborarà Bikers Gironella, que posarà a disposició algunes bicicletes perquè més canalla pugui provar la pista (qualsevol hi podrà assistir amb la seva bicicleta, prèvia inscripció). A continuació, hi haurà exhibicions de riders i música en directe. Per la part institucional, hi prendran part l'assessor d'esports de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs, i de David Font.
La construcció del pump track de Gironella ha tingut un cost de 102.608,00 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'ha aportat 90.000. Més enllà de les rampes, els revolts i els peralts, l'equipament s'ha complementat amb una petita zona d'esbarjo amb taules i arbrat per crear zones d'ombra. Un cop inaugurat, el pump track quedarà obert a la ciutadania, que haurà de respectar les normes d'ús i seguretat informades en el cartell situat a l'accés. Al seu voltant, la zona esportiva disposa d'altres serveis i instal·lacions diversos, com la pista d'atletisme i la de pàdel, un parc de cal·listènia, un skate park i un bike park, a banda del pavelló, la piscina, el camp de futbol i les pistes de vòlei platja i tennis.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos