Un pescador rescatat en helicòpter en relliscar per un talús a Puig-reig
L'home, un ciutadà francès, podria haver patit una fractura de cama
E.F.B.
Un ciutadà francès de 55 anys ha hagut de ser rescatat en helicòpter aquest matí a Puig-Reig després de patir una relliscada mentre pescava al costat del riu Llobregat.
L'avís s'ha donat a les 10.21 minuts del matí i al lloc s'hi ha traslladat una unitat dels Bombers de Puig-Reig. En arribar han comprovat que la persona ha patit una caiguda per un talús, segurament provocat per una relliscada amb les herbes i el fang de la zona. Al lloc dels fets hi havia també treballadors de la Serradora Boix, que es troba al costat, i que són els que han donat l'avís.
La zona era de difícil accés i la persona accidentada semblava presentar una fractura a la cama, i per això els Bombers han decidit activar els GRAE que hi han desplaçat l'helicòpter. Un cop allà, se l'ha immobilitzat i fet un gruatge, i l'helicòpter l'ha dut on s'esperava l'ambulància del SEM, que l'ha traslladat a l'Hospital de Berga.
