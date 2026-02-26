Ciutadania
Puig-reig controlarà el bon ús de les zones d'estacionament limitat
La consolidació de la plantilla de guàrdies municipals permetrà a l'Ajuntament desplegar campanyes de civisme
L'Ajuntament de Puig-reig controlarà el bon ús de les zones d'aparcament limitat. L'objectiu principal és que els conductors i conductores compleixin amb les ordenances reguladores, tant dels espais de càrrega i descàrrega com de la zona taronja, conscients que, especialment la segona, sovint s'utilitza com estacionament de llarga durada. L'actuació és possible gràcies a la consolidació de la plantilla de guàrdies municipals de la corporació, que permet començar a desplegar campanyes de sensibilització dins l'àmbit del civisme.
"Tenim una zona taronja instaurada als carrers principals, amb un ús que ha de ser limitat per afavorir la rotació de vehicles i que tothom les pugui utilitzar per anar a comprar o per fer les gestions al nucli. Però la realitat és que no tothom ho respecta", comparteix l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, explicant que es troben tant les persones que no marquen l'inici de l'estacionament com les que, directament, deixen el vehicle en aquesta zona superant el límit estipulat, d'una hora i dos quarts. També hi ha ocasions en les quals els vehicles de transport professional es veuen obligats a aturar-se en doble fila perquè l'espai de càrrega i descàrrega està ocupat, amb el perill i inconvenients que això representa.
Per tal que els veïns i veïnes del poble prenguin consciència sobre la necessitat de complir amb la normativa, el consistori ha desplegat una campanya informativa deixant notes als infractors per recordar-los la regulació. Però, ben aviat, aquests avisos es convertiran en sancions, aplicant l'ordenança vigent. També s'ha incidit en altres casuítiques relacionades amb els aparcaments al poble, com és l'ús degut de les places reservades a persones amb mobilitat reduïda, que no s'estacioni sobre la vorera o no deixar el vehicle en punts que impedeixin una correcta mobilitat.
Aquest major control serà possible gràcies a la consolidació de la plantilla de guàrdies municipals, estabilitzada en cinc places. "Fins ara, ens havíem de centrar a atendre les urgències i no podíem desplegar aquestes campanyes de civisme, que són molt importants i necessàries", ha destacat. De fet, l'equip de govern ja té pensat quin serà el pròxim àmbit d'actuació: la tinença responsable d'animals domèstics. "Perseguirem accions incíviques com la dels propietaris que no porten el gos lligat o que no en recullen els excrements", assenyala Serra.
Canviar els hàbits
Més enllà de la pedagogia i les multes, la batllessa considera que a Puig-reig no hi ha una manca de places d'estacionament, però que no tothom podrà deixar el cotxe al costat de la seva destinació. "D'aparcament en tenim, tot i que és cert que potser t'obliga a caminar cinc minuts més", afirma. En tot cas, recorda que el municipi garanteix l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, a través de les places reservades per a aquests usuaris.
Sigui com sigui, Serra exposa que la mobilitat dels nuclis urbans tendeix a desplaçar els vehicles dels espais amb més confluència de persones. "Tenim municipis a prop on la zona del centre és reservada pels vianants i els conductors es veuen obligats a aparcar en alguna de les àrees habilitades al voltant del nucli", diu l'alcaldessa, valorant que "és un model que potser ens haurem d'anar plantejant". De moment, continuaran cercant una rotació efectiva dels llocs d'aparcament, a través de la zona taronja.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages