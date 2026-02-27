Política
Puig-reig pressuposta l'inici del projecte de Via Verda del Carrilet al municipi
Els comptes de la corporació pel 2026 superen els vuit milions d'euros, amb una partida d'inversió creixent i la garantia d'equilibri financer
L'Ajuntament de Puig-reig ha donat llum verda al pressupost de 2026. Els comptes ascendeixen a 8.102.057,38 euros, una xifra que equilibra l'estat d'ingressos i despeses corrents i que permet fer un salt qualitatiu en el capítol d'inversions. En concret, la corporació hi destinarà 2.699.907,76 euros, entre els quals destaquen la primera partida per fer realitat el projecte per a la transformació del traçat de l'antic Carrilet pel municipi en una via verda.
"És un pressupost que contempla una gran part de les inversions que des del govern es volen dur a terme al municipi", remarcava el regidor d'Hisenda, Pol Vila, qui ha estat l'encarregat de desglossar el contingut del full de ruta econòmic per l'exercici d'enguany. Per a Vila, totes i cadascuna de les dotacions previstes "són necessàries per al poble i per respondre a les diferents necessitats", començant per la quina serà la "gran inversió de l'any": els nous vestidors del camp de futbol. La renovació i modernització d'aquest espai s'ha calculat en 857.531,55 euros.
Ara bé, la gran novetat sorgeix del projecte per a la recuperació de la Via del Carrilet com un recorregut apte per a vianants i ciclistes, amb una primera fase valorada en 300.000 euros. En concret, s'unirà el tram entre el camí de Cal Marçal i fins a la rotonda de Viver i Serrateix, que segons el regidor, aprofita un sender ja existent i, per aquest motiu, "hem cregut convenient començar per aquí". Tal com han precisat des del consistori, el conjunt de la intervenció a la Via del Carrilet s'ha pressupostat en 5,2 milions d'euros i un total de 10 fases.
Urbanisme i equipaments
Encara pel que fa al capítol d'inversions, l'Ajuntament preveu destinar 295.310,29 euros en la primera intervenció per garantir el subministrament d'aigua a Fonollet. Per a la restauració de l'Església de Cal Pons, hi ha reservats 289.243,82 euros per a la renovació de la coberta i 136.501,31 euros de la rehabilitació dels vitralls. Al voltant de la zona esportiva, s'implementaran treballs per a la millora funcional dels equipaments amb 126.000 euros.
D'altra banda, s'invertiran 100.000 euros per instal·lar càmeres amb lectures de matrícules de vehicles als polígons industrials per millorar la seguretat, i també per desenvolupar alguns treballs de pavimentació i urbanisme. Dins el poble, també es dedicaran 15.730 euros a la pavimentació del parc infantil de la plaça Nova i 43.000 més per crear una nova àrea d'esbarjo amb jocs per a nens i nenes més grans. Així mateix, s'han reservat 35.000 euros per reformar els lavabos a l'Escola Alfred Mata i 15.000 amb motiu de la participació ciutadana, incloent-hi 4.000 euros per sufragar la consulta popular sobre la torre de telecomunicacions.
Fora del capítol d'inversions, però encara dins de les actuacions per arranjar el municipi, cal fer esment de la despesa corrent de 200.000 euros en accions de millora urbana, les quals inclouen actuacions d'asfaltatge, renovació i adaptació de voreres, i manteniment de carrers. Es tracta d'una partida que es duplica respecte dels exercicis anteriors.
Equilibri garantit
En darrera instància, el titular d'Hisenda s'ha referit al capítol de personal. Segons el consistori, "el pressupost preveu la cobertura de les places vacants per assolir el 100% de plantilla funcional", incloent-hi el procés de selecció d'un nou vigilant i la creació d'una nova plaça d'administratiu destinat a l'OAC. En paral·lel, des de l'ajuntament també s'exposa l'increment a l'alça d'aquest capítol amb motiu de les regularitzacions salarials aprovades des de l'administració estatal, i també la puja acordada per la mesa de negociació aprovada recentment.
Sigui com sigui, Vila ha afirmat que, malgrat que els comptes resultin en un "pressupost expansiu en inversions", és també "rigorós en la gestió". Així, el regidor ha remarcat que els ingressos ordinaris superen les despeses corrents, "garantint un equilibri pressupostari que permet afrontar els nous projectes sense posar en risc l'estabilitat de l'administració", apunten des del consistori.
La proposta de pressupostos s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern. Des d'Amb Tu fem Puig-reig, a l'oposició, hi ha votat en contra. La seva portaveu, Elisabet Teixidor, tot i valorar positivament alguna de les partides que s'inclouen als comptes (la dotació per a participació ciutadana, l'arranjament dels vestidors del camp de futbol i els lavabos de l'Escola Alfred Mata, i les campanyes per a la via urbana), ha lamentat la manca d'accions pel que fa a l'habitatge social i per a la compra d'un pis per a emergències socials, de projectes de sostenibilitat i mobilitat verda, de promoció econòmica i de comerç, i una línia d'acció més clara per millorar la imatge del poble.
