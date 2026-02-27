Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
El cos de Bombers ha aconseguit alliberar-lo trenta minuts després d'arribar al lloc dels fets
Manresa
Un treballador de la brigada municipal de Cercs ha quedat atrapat entre la pala del seu vehicle i un arbre aquest matí a les 7:58 hores. El succés ha tingut lloc al costat del pavelló municipal de la localitat i ha hagut de ser assistit per tres dotacions del cos de Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergència han tardat mitja hora des de la seva arribada en alliberar a l'individu, que no ha resultat ferit.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil