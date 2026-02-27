Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre

El cos de Bombers ha aconseguit alliberar-lo trenta minuts després d'arribar al lloc dels fets

Imatge de recurs d'un camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un treballador de la brigada municipal de Cercs ha quedat atrapat entre la pala del seu vehicle i un arbre aquest matí a les 7:58 hores. El succés ha tingut lloc al costat del pavelló municipal de la localitat i ha hagut de ser assistit per tres dotacions del cos de Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergència han tardat mitja hora des de la seva arribada en alliberar a l'individu, que no ha resultat ferit.

