Equipaments
Vallcebre inverteix 250.000 euros a la rehabilitació del cementiri
Els treballs han inclòs un reforç dels fonaments, l'estabilització de l'estructura, una nova coberta i l'ampliació de la capacitat amb més nínxols i columbaris
Regió7
El cementiri municipal de Vallcebre ha guanyat capacitat i estabilitat gràcies a la inversió global de 253.102,77 euros executada, en diferents fases, els darrers anys. Segons ha informat el consistori, els treballs es van engegar a partir d'un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona el 2017, que va alertar d'un seguit de mancances a l'equipament i la necessitat de fer-hi front. A més, uns informes posteriors també van detectar uns problemes en la fonamentació d'una part de l'estructura.
Tal com han exposat des de l'Ajuntament de Vallcebre en un comunicat de premsa, la primera actuació es va executar entre els anys 2021 i 2022, amb unes obres centrades a reforçar els fonaments i estabilitzar l'estructura de la part nord del cementiri. En paral·lel, també es va refer la coberta nord i es va ampliar la capacitat del cementiri, situant nous nínxols i columbaris.
Durant el 2025 es va completar la intervenció a l'equipament, amb uns treballs que han inclòs la construcció d'una nova teulada al cos oest del cementiri, la finalització de la consolidació estructural de l'edifici, i la rehabilitació de diversos espais deteriorats. El conjunt de les actuacions s'han finançat a través de diverses subvencions a càrrec de la Diputació de Barcelona, que segons la corporació local han permès "assumir la major part de les despeses".
Més enllà de les obres, l'ajuntament també ha fet avenços de cara a "millorar la gestió del servei". El darrer any, el consistori va aprovar un nou Reglament d'ús del cementiri per "actualitzar i ordenar les condicions d'ús i concessió dels nínxols". A la vegada, confirmen que s'està digitalitzant l'arxiu municipal del cementiri, amb l'objectiu que esdevingui "una eina que permetrà agilitzar tràmits i millorar l'atenció a la ciutadania".
Per tot plegat, l'equip de govern es mostra "molt satisfet per la feina feta", valorant que "ens permet garantir un espai més segur, més agradable, més digne pels nostres difunts, i oferir un millor servei als veïns i veïnes de Vallcebre".
