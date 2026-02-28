Equipaments
La Mancomunitat engega els contactes per tornar a la vida la central de biomassa de la Valldan
Les empreses que rebien el servei estan interessades a reprendre'l si la instal·lació es recupera, amb la possibilitat d'optar per un model de gestió publicoprivada
Ja fa gairebé un any i mig que la Central de Biomassa de la Valldan va quedar totalment calcinada per un incendi, en un solar que aviat farà un any que va quedar buit, un cop finalitzades les tasques de desenrunament de les estructures restants. L’ens propietari i gestor de l’equipament, la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa (MMBB), ha continuat desenvolupant la resta de projectes mentre restava a l'espera dels peritatges de les asseguradores. Un cop culminat el tràmit, l'organisme comença a treballar per tornar a la vida l'equipament, establint els primers contactes amb clients i possibles nous socis.
"Ara estem en disposició de tornar a prendre decisions", ha assegurat en declaracions a Regió7 el president de la Mancomunitat, Moisès Masanas, confirmant que tot el procés per dirimir les diferents responsabilitats ha conclòs i s'han pogut definir totes les variables pendents de resoldre. Fa tot just unes tres setmanes que l'ens ha reprès les comunicacions amb les empreses que, fins aquell fatídic succés, feien ús dels serveis de la central, en unes trobades que els han animat a reprendre la iniciativa. "Vam convocar a les empreses que havien estat connectades per veure si continuen interessades a rebre aquest servei, i totes ens van dir que sí", corrobora el president.
Però, a banda de les antigues usuàries de la central de biomassa, la MMBB també s'ha pogut reunir amb els representants d'una empresa que haurien mostrat el seu interès a formar part del projecte. "Hem contactat una empresa que pot estar interessada a fer un projecte publicoprivat", assevera Masanas, qui precisa que "primer de tot, haurem d'acabar de comprovar la viabilitat del projecte". D'entrada, el president exposa que estudiaran les diferents opcions sobre la taula, i així "veure com podem retornar a la vida un projecte que creiem que és interessant".
Masanas assenyala que, en cas d'optar per un model d'explotació entre els sectors públic i privat, la gestió del dia a dia guanyaria agilitat, tenint en compte que els procediments als quals s'ha de regir l'administració són més feixucs i inflexibles. Així mateix, detalla que, d’ençà de l'incendi, han pogut conèixer de primera mà altres projectes similars, en alguns casos funcionant a través de la col·laboració publicoprivada.
Un futur a llarg termini, però prometedor
Sigui com sigui, qualsevol pas i avenç en aquesta qüestió no serà immediat. Cal tenir present que l'equipament va començar a funcionar plenament el març de 2019, uns dos anys després que culminessin els treballs de construcció a causa de la complexitat tècnica i constructiva d'una planta que va ser pionera a Catalunya i Espanya.
En tot cas, Masanas sí que comparteix que la pròxima etapa de la central podrà integrar "nova tecnologia" que permetrà fer possible un servei "amb una visió més holística". "En ple segle XXI és evident que hi ha unes tecnologies i és cap on hem d'anar, perquè els combustibles fòssils no tenen gaire sentit", declara el president, incidint que "tenim una oportunitat".
Més enllà de la planta, des de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa treballen en projectes vinculats amb la gestió forestal i les calderes de biomassa per escalfar equipaments municipals. Unes iniciatives que, per a Masanas, "tenia tot el sentit, i creiem que el continua tenint, si es complementa aquest procés d'economia circular al Berguedà amb la central de biomassa".
