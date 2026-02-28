Puig-reig inaugura la primera pista d'atletisme de mides oficials del Berguedà: «El codi postal no ha de determinar el sostre esportiu»
L'acte ha començat amb els parlaments institucionals i ha continuat amb la realització de cinc voltes inaugurals
Puig-reig ha inaugurat avui la seva pista d’atletisme, la primera al Berguedà de 400 metres, les mides oficials. L’acte institucional d’estrena ha inclòs els parlaments de les autoritats i cinc voltes inaugurals a diferents ritmes. La nova instal·lació s’ubica darrere del camp de futbol municipal.
El pressupost de la primera fase de les obres ha estat finalment de 414.000 euros, per sota dels 449.000 inicialment previstos. Aquesta etapa ha permès posar en funcionament la pista d’atletisme de 400 metres i una pista exterior d’escalfament de 500 metres, totes dues amb acabat de sauló. A l’interior del circuit també s’hi ha habilitat un camp de futbol del mateix material. La instal·lació està situada en un espai on tradicionalment es fan les curses de cavalls de La Corrida.
Les pròximes fases del projecte preveuen completar el tancament perimetral, la instal·lació d'enllumenat, la incorporació de mobiliari urbà i zones d’ombra i la creació d'un parc de salut. També es col·locaran porteries al camp central, es protegirà l’espai amb xarxes i es contempla la instal·lació de gespa artificial. Paral·lelament, en els mesos vinents es desplegaran programes d’entrenament oberts a la ciutadania.
A l’acte hi han assistit l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra; el secretari general de l’Esport, Abel Garcia; el diputat adjunt de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro; i el conseller d’Esports del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé.
L’alcaldessa, Eva Serra, ha assegurat que la nova pista neix amb “la clara voluntat d’esdevenir un espai de referència” i “un punt de trobada per a l’esport, la salut i la convivència”. Segons ha destacat, l’equipament “simbolitza els valors que volem com a comunitat”, ja que l’activitat física implica “prevenció, benestar físic i emocional i qualitat de vida”.
Serra també ha remarcat que l’esport és esforç i superació: “Cada volta a la pista ens recorda que els objectius s’assoleixen amb constància, disciplina i compromís”. En aquest sentit, ha defensat que la instal·lació ha de ser un espai d’aprenentatge i transmissió de valors com el respecte i la perseverança, i alhora un lloc “on tothom tingui cabuda, independentment de l’edat, el gènere o la condició física”. “Que cada passa que es faci sigui una passa cap a una societat més sana, més cohesionada i amb més oportunitats per a tothom”, ha conclòs.
Per la seva banda, Abel Garcia ha iniciat la intervenció posant en relleu el component emotiu de l’acte: “Quan inaugures al Berguedà, inaugures oportunitats per a la gent que estimes, per a les generacions que creixen als mateixos carrers, sota el mateix cel, entre les mateixes muntanyes que t’han fet qui ets”.
El secretari general de l’Esport ha subratllat que “el talent no només neix a les grans ciutats” i que “el futur de l’esport català també es construeix des dels pobles”. “El codi postal no ha de determinar el sostre esportiu”, ha afegit. Finalment, ha remarcat el valor comunitari de l’esport: “Cada club, cada entrenador, cada família és un fil. Si els fils estan sols, són fràgils; quan els cosim plegats, fem trama, i quan hi posem compromís públic, fem estructura”.
En el seu torn, Ramon Caballé ha destacat que el Berguedà és un territori referent en l’atletisme, amb 17.000 corredors a la comarca i curses de prestigi com la Salomon Ultra Pirineu. La incorporació d’una pista homologada de 400 metres, la primera a la comarca, suposa, segons ha afirmat, una gran notícia per al conjunt del territori.
