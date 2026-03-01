Crema una xemeneia en un edifici a Berga
Els Bombers han rebut l'avís a les 13:07 hores i hi han desplaçat dues dotacions que han apagat el foc
Els Bombers de la Generalitat han actuat avui al migdia per extingir un incendi en una xemeneia. L’avís s’ha rebut a les 13.07 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions. No s’han registrat ferits.
L’alerta ha arribat després que diverses persones veiessin sortir fum per la part superior d’un edifici situat al carrer Aurora Bertrana, a Berga. En arribar, els Bombers han confirmat que es tractava d’un foc en una xemeneia, que han extingit ràpidament. Posteriorment, han refredat la zona i han revisat totes les plantes de l’edifici per assegurar-se que no hi hagués afectacions ni presència de fum.
