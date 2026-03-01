Comunitat
La criança es comparteix en un nou espai obert a Berga
La Moixaina, que penja del CDIAP del Berguedà, té per finalitat que les famílies puguin expressar els seus sentiments sobre la primera etapa de vida de les seves criatures
La criança és una experiència entusiasmadora i amorosa, però també carrega amb dubtes i neguits. Per tal de fer més afable l'experiència de les famílies berguedanes, el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà) del Berguedà ha posat en marxa La Moixaina, un espai de trobada per a mares i pares que té per finalitat compartir experiències i establir vincles, a la vegada que els menuts gaudeixen de la interacció amb altres nadons.
"Creiem que és necessari donar un espai a les famílies, sobretot quan els nens són més petits", valora el coordinador de la iniciativa i treballador social del CDIAP, Gerard Vilardaga, que destaca la confiança que vol generar la proposta als participants per tal que puguin expressar-se sense restriccions. "Volem facilitar-los el lloc on abocar els seus dubtes i inquietuds, compartir fortaleses, i també fer xarxa i teixir vincles entre els assistents", remarca.
Tot i que la proposta neix del CDIAP, es tracta d'una iniciativa oberta i gratuïta, precisament per afavorir l'arribada de més usuaris. "Tenim famílies que venen al CDIAP per motius concrets, però també n'hi ha moltes que s'adrecen a nosaltres amb preguntes que estan molt relacionades amb la criança", confirma la fisioterapeuta i psicomotricista del CDIAP, Rosa Vilardaga, ratificant que després d'acollir algunes dinàmiques concretes, és la primera vegada que el centre promou un "grup d'acompanyament a la criança".
Trobades multidisciplinàries
L'arrencada del programa ha estat satisfactòria. "Les famílies ens ho han posat molt fàcil", diu el treballador social, que detalla que "tenen tanta predisposició que elles mateixes et comenten què volen treballar o de què volen parlar, així que tot flueix amb una dinàmica molt informal que anem construint entre tots". Sigui com sigui, les intervencions dels professionals que guien les sessions abracen disciplines diverses, com la psicologia, la nutrició o la fisioteràpia.
Dues de les assistents són la Montse Vegas i la petita Aina, de cinc mesos. "Vaig decidir venir a aquest grup per compartir l'experiència de ser mare amb altres persones", declara la Montse, que reivindica que "tot i que sigui la segona filla, també necessites aquest acompanyament, perquè hi ha coses que s'obliden o altres de noves que passen". Així, per a aquesta mare "poder expressar allò que creus que només et passa a tu o certes sensacions que et semblen una ximpleria, i veure que a la resta també li passa, i veure que a la resta també li passa, és molt reconfortant i tranquil·litzador".
La primera edició de La Moixaina s'ha estructurat en set sessions que es duen a terme cada dimarts, d'11.45 a 12.45 hores, al gimnàs del Casal Cívic i Comunitari de Berga. S'allargaran fins al 31 de març i, posteriorment, s'avaluarà la continuïtat del servei. "De moment, completarem el primer calendari, i després estudiarem com el reprenem, però esperem poder continuar", assevera Gerard Vilardaga.
