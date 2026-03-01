Joves ciclistes i patinadors estrenen el nou circuit de pump track de Gironella
L’acte d’inauguració ha inclòs tallers d’habilitats per a infants de 3 a 14 anys i una exhibició de riders
Gironella ha inaugurat avui el nou circuit de pump track, el tercer que es construeix al Berguedà. Durant l’acte, ciclistes i patinadors d’entre 3 i 14 anys han estrenat la pista participant en tallers d’habilitats dinamitzats per l’empresa Unreal Bike. Posteriorment, s’ha fet una exhibició de riders que ha posat el punt final a la jornada inaugural. A l’acte hi han assistit l’alcalde, David Font; el regidor d’Esports, Miquel Serra; i l’assessor d’Esports de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs.
La construcció del pump track va sorgir a petició del Consell d’Infants i, amb la seva ubicació a la zona esportiva —just al costat del circuit de trial—, amplia l’oferta de disciplines que es poden practicar a Gironella. «És un projecte que fa anys que teníem en cartera», ha declarat l’alcalde David Font a Regió7.
Segons el batlle, conjuntament amb la Regidoria d’Esports es va dissenyar la zona esportiva amb una planificació que ja preveia espais per a futurs equipaments. Després d’alguns intents previs que no van prosperar, el consistori va trobar finalment una proposta adequada i, amb el suport de la Diputació —que ha aportat 90.000 euros dels 102.608 euros del cost total—, va tirar endavant el projecte, que avui ha quedat oficialment inaugurat després de més de quatre mesos de treball.
Es tracta de la tercera pista de pump track de la comarca. «Aquest tipus de disciplines són de les més practicades actualment; ja ho vam comprovar amb la inauguració de l’skatepark, una de les instal·lacions més freqüentades de la zona esportiva», ha explicat el regidor d’Esports, Miquel Serra. Precisament per ser una demanda directa del Consell d’Infants i per la seva popularitat al poble, «crec que és una nova tendència esportiva que atraurà molta gent», ha afegit.
El nou equipament compta amb un doble recorregut que permet adaptar la dificultat segons el nivell dels usuaris i és d’accés lliure, tot i que s’ha establert una normativa de funcionament que recomana, per exemple, l’ús de proteccions.
La Diputació finança gairebé el 90% del projecte
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona ha cobert un 87,7% del cost total del projecte. «Estem molt agraïts d’haver tingut el suport de la Diputació», ha assegurat l’alcalde Font, afegint que el desig del consistori és que la nova pista «tingui molta utilitat».
Per la seva banda, Enric Campàs, que dissabte va assistir també a la inauguració de la pista d’atletisme de Puig-reig, ha afirmat que «és un plaer i un honor participar en l’estrena d’aquests equipaments. Quan parlem d’esport, parlem de salut, educació, cohesió social i territorial».
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre