S’ensorra el terra d’una cuina en un edifici de tres plantes a Puig-reig
Tres dotacions dels bombers treballen per assegurar l'habitatge
El terra d’una cuina d'un habitatge s’ha ensorrat aquest migdia en un edifici situat al carrer de l’Orient, número 7, a Puig-reig. L’avís s’ha rebut a les 12.22 hores.
L’immoble afectat es troba en un edifici de tres plantes. Segons les primeres informacions, no hi ha cap persona ferida arran de l’incident.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que estan treballant per assegurar l’estructura i avaluar l’abast dels danys.
