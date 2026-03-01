Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’ensorra el terra d’una cuina en un edifici de tres plantes a Puig-reig

Tres dotacions dels bombers treballen per assegurar l'habitatge

Bombers, en acció, en una imatge d'arxiu

Bombers, en acció, en una imatge d'arxiu / Mireia Arso / RG7

Núria León

Manresa

El terra d’una cuina d'un habitatge s’ha ensorrat aquest migdia en un edifici situat al carrer de l’Orient, número 7, a Puig-reig. L’avís s’ha rebut a les 12.22 hores.

L’immoble afectat es troba en un edifici de tres plantes. Segons les primeres informacions, no hi ha cap persona ferida arran de l’incident.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que estan treballant per assegurar l’estructura i avaluar l’abast dels danys.

