Urbanisme
Avià destina 35.000 euros a ampliar les zones d'ombreig
Els elements adquirits i instal·lats són pèrgoles de policarbonat, carpes mòbils i diferents exemplars d'arbrat
Regió7
L'Ajuntament d'Avià ha culminat un seguit d'actuacions que tenen per finalitat dotar de més espais d'ombra diferents indrets de la via pública i dels equipaments municipals del poble. La iniciativa ha suposat una inversió de 35.000 euros, finançats totalment per la Diputació de Barcelona.
Una de les intervencions es localitza al camp de futbol. En concret, s'hi han instal·lat dues pèrgoles fixos de policarbonat, els quals protegiran del sol durant els mesos de més calor i també donaran aixopluc els dies de pluja.
L'altre gran aliat en aquesta operació són els arbres. Se n'han plantat 11 exemplars nous, dels quals nou són a la piscina municipal i dos a la plaça de l'Església, amb l'objectiu que creixin i puguin proporcionar ombres naturals.
Finalment, el consistori també ha comprat vuit carpes mòbils de diferents mides, que s'utilitzaran per oferir de més comoditat als assistents als actes culturals i esportius que s'organitzin a l'aire lliure.
