Festes populars
Berga convoca el Concurs de cartells de la Patum de 2026
Les propostes es poden presentar fins al 26 de març, amb un límit de dues obres per persona
Regió7
L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per participar en el Concurs de cartells de la Patum de 2026. El certamen, que enguany arriba a la 50a edició, té l'objectiu de seleccionar l'obra anunciadora de les festes del Corpus de la capital del Berguedà, que se celebraran del 2 al 7 de juny.
El concurs s'adreça a persones majors de 18 anys, que podran presentar un màxim de dues obres originals i inèdites al concurs. Es manté el format vertical, de 38 x 60 centímetres, i caldrà presentar les obres sobre un suport de cartró ploma d'uns cinc mil·límetres de gruix, garantint l'anonimat de l'autoria (s'ha d'indicar en un sobre tancat). Les peces es poden entregar a l'Oficina de Turisme de Berga (carrer dels Àngels, 7) fins a les 14.00 hores del 26 de març i també s'han d'enviar en format digital al correu electrònic: festes@ajberga.cat.
Totes les obres han d'incloure obligatòriament la inscripció: CIUTAT DE BERGA – LA PATUM – CORPUS DE 2026. La temàtica del cartell és lliure, però ha d'estar vinculada i ser adequada a la festa que motiva el concurs. Així mateix, tot i que s'accepten treballs realitzats amb qualsevol tècnica artística, la proposta final haurà de ser el resultat de l'obra prèviament digitalitzada, per garantir-ne una correcta reproducció i impressió.
Un jurat qualificador seleccionarà les propostes finalistes, les quals seran sotmeses a votació popular per escollir la guanyadora, del 29 de març al 12 d'abril. El primer premi del certamen està dotat econòmicament amb 1.000 euros, mentre que l'accèssit té una retribució de 300 euros. Les bases completes del 50è Concurs de cartells de la Patum es poden consultar aquí.
