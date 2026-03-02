Educació i empresa
Berga mostrarà les possibilitats laborals i lectives en la nova Fira de la formació i l'ocupació del Berguedà
El festival UP Berguedà creix incorporant l'exposició per part dels centres i suma una segona jornada que porta a la comarca el format d'entrevistes ràpides amb fins a 100 llocs de treball oferts
Berga dona la benvinguda a la nova Fira de la formació i l'ocupació del Berguedà. Els dies 11 i 12 de març, la Sala Casino esdevindrà l'epicentre d'aquest nou format que fa créixer l'oferta del ja consolidat UP Berguedà, incorporant l'exposició per part de centres educatius de la Catalunya Central i un espai d'unió entre treballadors i persones que busquen feina amb empreses locals, en la segona jornada.
La mostra tindrà dos dies amb temàtica distingida. D'una banda, l'11 de març es dedicarà a la part lectiva, integrant el programa de l'UP Berguedà amb la presentació per part dels centres formatius. "És una fira que pretén ser un punt de trobada clau pels joves de la nostra comarca, per trobar diferents itineraris formatius", ha detallat el conseller comarcal David Font per part de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, incidint que la cita posarà en relleu l'oferta de formació professional. "A la comarca tenim diferents cicles formatius en grau mitjà i superior, de diferents àmbits", assevera Font, qui tot i precisar que "és cert que segurament no cobreixen totes les necessitats de la comarca, són una base per donar oportunitats de futur als joves".
D'aquesta manera, el primer capítol de la nova fira disposarà de 17 estands, entre els quals: els de tots els centres educatius del Berguedà que disposin de formació superior, l'Escola Diocesana de Navàs, el CFPI Joviat-Ampans, l'Escola Agrària del Solsonès, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. En definitiva, l'objectiu és facilitar l'accés a la informació a tot l'alumnat de secundària, de tal manera que "no s'hagin de desplaçar a altres territoris per veure oferta de formació", brindant un espai perquè "aquells centres que vulguin que els estudiants de casa nostra cursin als seus espais, vinguin aquí a explicar-ho".
En paral·lel, la matinal d'aquest 11 de març també donarà lloc a la cinquena edició de l'UP Berguedà, el certamen que vol potenciar el talent dels estudiants d'ESO i Batxillerat. Segons Font, hi participaran els set centres de secundària de la comarca, amb un total de 13 grups de presentació. La missió del festival continua sent fomentar el caràcter emprenedor dels estudiants plantejant-los reptes concrets i, fins i tot, que puguin "tirar endavant idees de projectes i les puguin desenvolupar com una idea de negoci".
Entrevistes massives de feina
Encara més innovadora serà la segona jornada de la Fira de la formació i l'ocupació del Berguedà, la del 12 de març, que porta a la ciutat el model de trobades d'entrevistes ràpides per fer de pont entre empreses i possibles nous treballadors. Per fer-ho realitat, la cita compta amb l'impuls de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, que ha convidat 17 empreses a participar, oferint fins a 100 llocs de feina. "L'objectiu és connectar el talent local amb el teixit empresarial del territori", ha certificat la presidenta de la delegació, Mercè Sallés.
El format adapta una iniciativa de l'organisme, el GiraFeina+45, posant el focus especialment en les persones treballadores a partir dels 45 anys, tot i que no és restrictiu. Segons Sallés, l'ens ha pogut comprovar l'eficàcia d'aquestes jornades en les propostes impulsades en indrets com Vic, Mataró, Vilafranca del Penedès o Granollers, i per això confien que "serà un èxit" i permetrà reimpulsar "moltes trajectòries professionals a la comarca". A més, la presidenta també defensa que la fira contribuirà a "retenir el talent a la comarca", conscient que els camins formatius i laborals sovint desplacen a fora els residents a la comarca.
Les empreses que participaran en aquesta primera edició són del Berguedà i Cardona, el territori que abraça la delegació, i treballen en àmbits diversos com la indústria, el comerç, el turisme i l'atenció sociosanitària. A més, també se celebraran dues ponències sobre talent sénior, a càrrec de la consultora Cèlia Hil. Totes les persones que vulguin participar en la jornada s'han d'inscriure aquí.
Propostes al llarg de la vida laboral
El certamen compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, que ha agraït que s'hagi escollit la ciutat per acollir la cita. Per a l'alcalde, Ivan Sànchez, la proposta suposa "tancar el cercle" pel que fa als formats que exposen i promouen el potencial formatiu i laboral de Berga i el Berguedà, començant per l'etapa escolar i el Mercat de Cooperatives, seguint amb l'UP Berguedà a la secundària, reforçant la divulgació amb aquest nou espai i la Fira del Coneixement, i culminant amb el GiraFeina. Per aquest motiu, el batlle ha confiat en la prosperitat de la proposta: "Estic convençut que serà l'inici d'una llarga trajectòria".
La Fira de la formació i l'ocupació del Berguedà està organitzada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
