Igualtat
Els centres d'atenció primària del Berguedà se sumen a la commemoració del 8M
Les activitats es desenvoluparan a Berga i Gironella, i inclouen una xerrada, una taula rodona i la projecció d'un documental
Regió7
Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Berga i del Baix Berguedà organitzen algunes activitats obertes a la ciutadania que tenen per commemorar la jornada a la vegada que es crea consciència col·lectiva entorn de la salut i la igualtat de gènere. L'agenda inclou propostes com una xerrada, una taula rodona o la projecció d'un documental.
El 5 de març tindrà lloc la primera proposta del calendari impulsat pels centres d'atenció primària del Berguedà. Es tracta d'una taula rodona sobre menopausa (17.30 hores, al CAP Berguedà), amb la participació de la llevadora Eli Collell, la metgessa de família Eulàlia Oliver i la dietista-nutricionista Mar Gargallo, professionals de l'EAP Berga. La sessió vol oferir informació rigorosa i eines pràctiques per abordar aquesta etapa vital amb coneixement i empoderament.
D'altra banda, el 9 de març es projectarà el documental Dona, vostè no té res! (18.00 hores, al CAP Berguedà) i posteriorment es farà un cinefòrum conduït per Eli Collell i la psicòloga del SIAD Dolors Vargas, per generar un espai de debat i reflexió compartida. Finalment, el Centre Cívic la Llar de Gironella serà l'escenari d'una xerrada (17.00 hores) sobre la càrrega femenina, la seva invisibilitat en la societat i els efectes que té en la dona. La conduiran Alba Sant i Laura Solanich, referents de benestar emocional i salut comunitària, i Montse Saez, treballadora social de l'EAP Baix Berguedà.
Amb aquestes iniciatives, els EAP de Berga i el Baix Berguedà refermen "el seu compromís amb la promoció de la salut amb perspectiva de gènere i amb el treball comunitari", apunten en un comunicat de premsa, destacant que aquesta missió es vertebra "a través del foment d'espais de participació i diàleg oberts a tota la població". En definitiva, iniciatives per sensibilitzar la comunitat respecte del 8M, fomentant "la reflexió sobre la distribució de les responsabilitats i el seu impacte en la vida de les dones".
