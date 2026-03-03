Política
Roger Comellas pren possessió com a regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Puig-reig
Comellas substitueix Eva Izquierdo, mantenint la mateixa dedicació i retribució
Regió7
Roger Comellas Espelt és el nou regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Puig-reig. Comellas va prendre possessió de l'acta de regidor en substitució d'Eva Izquierdo en el decurs del darrer ple ordinari de febrer.
Segons informen des del consistori, la dedicació i les retribucions del nou regidor es mantenen respecte a les designades a Izquierdo. Així, Comellas assumirà una jornada del 50% i una remuneració de 709,58 euros bruts mensuals.
Roger Comellas va néixer a Puig-reig l'any 1998. És llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Expert Universitari en Entrenador de Curses de Muntanya per la UDIMA. Actualment, està cursant el Màster de Professorat d'Educació Secundària. Té un fort lligam amb el teixit associatiu del municipi, formant part del CQUIE Trail, de l'entitat de Joves del municipi i dels Diables del Clot de l'Infern.
