Assistida una professional del ràpel accidentada a Capolat
La guia ha patit una luxació al barranc de Tresserra
Manresa
Els Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dimecres al migdia per assistir una guia de ràpel accidentada al barranc de Tresserra, a Capolat. El succés ha tingut lloc aquest dimecres a les 12 Hhores, quan a la dona, de 36 anys, se li ha sortit l'espatlla. L'afectada anava acompanyada d'una altra companya del sector, que ja havia completat un primer tram i havia iniciat el segon.
En el servei, el cos de Bombers de la Generalitat hi ha enviat un helicòpter i una dotació de Berga. Un cop al lloc dels fets, han assistit l'afectada i l'han acompanyat a on tenia el vehicle aparcat.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran