Assistida una professional del ràpel accidentada a Capolat

La guia ha patit una luxació al barranc de Tresserra

Imatge de recurs del lateral d'un cotxe de Bombers

Imatge de recurs del lateral d'un cotxe de Bombers / Albert Segura

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dimecres al migdia per assistir una guia de ràpel accidentada al barranc de Tresserra, a Capolat. El succés ha tingut lloc aquest dimecres a les 12 Hhores, quan a la dona, de 36 anys, se li ha sortit l'espatlla. L'afectada anava acompanyada d'una altra companya del sector, que ja havia completat un primer tram i havia iniciat el segon.

En el servei, el cos de Bombers de la Generalitat hi ha enviat un helicòpter i una dotació de Berga. Un cop al lloc dels fets, han assistit l'afectada i l'han acompanyat a on tenia el vehicle aparcat.

