La Baells obre comportes per alliberar aigua abans de l’episodi de pluges
Amb les reserves de les conques internes per sobre del 93%, Catalunya activa aquesta operació en alguns pantans clau per tercera vegada en el que portem d’hivern
Guillem Costa
Per tercera vegada en els últims mesos, l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es veu obligada a repetir una operació important d’alliberament d’aigua a través de les preses. És cert que setmana rere setmana, els tècnics de l’agència van monitorant i modificant, si cal, l’aigua que surt dels embassaments. Però davant l’arribada d’un nou front de pluges, la maniobra és més generalitzada i afecta diverses infraestructures hídriques.
En aquest cas, s’ha pres la decisió d’accelerar el desguàs a La Baells, al sistema del Ter (Sau i Susqueda), a Darnius-Boadella i al Foix. En el cas de La Baells, al curs del Llobregat, s’ha començat a desembassar aigua a 20 metres cúbics per segon. Aquest pantà es troba aquest dimecres pràcticament ple, al 98% de la seva capacitat.
Al riu Ter, l’ACA alliberarà, a través de l’engranatge d’embassaments Sau-Susqueda, uns 60 m³/s. Sau se situa al 88% del seu volum màxim, mentre que Susqueda supera el 94% de la seva capacitat. En aquestes dues infraestructures, els responsables de l’àmbit d’abastament tenen la capacitat de “jugar” amb les dues preses i anar traslladant aigua de Sau cap a Susqueda i de Susqueda cap al riu Ter, on s’esperen crescudes controlades.
Augment dels embassaments en un any
El Ter i el Llobregat són les dues principals fonts que abasteixen més de 6 milions de persones de les que viuen a les conques internes. De fet, el sistema d’embassaments d’ambdós rius arriba al 94% de capacitat, una dada fins i tot superior a la mitjana de les conques internes, que és del 93%.
Polèmica al Foix
A l’embassament del Foix, molt més petit, es desembassarà 1 m³/s. Fa mesos que hi ha polèmica sobre la gestió d’aquest antic pantà per l’acumulació de llots, la presència de fòsfor i la seva gestió durant precipitacions abundants. Durant el temporal Harry, i amb el rerefons de les queixes dels veïns quan a l’estiu l’aigua va sobreeixir per sobre de la presa, ja es va posar en marxa una operació similar a la d’aquesta setmana i no hi va haver incidències. No obstant això, l’ACA ha licitat un projecte per posar al dia aquesta presa i millorar-ne el funcionament.
El quart dels pantans que duu a terme aquesta mesura preventiva és Darnius-Boadella, l’embassament de l’Empordà que, juntament amb el de Siurana, va patir amb més duresa l’última sequera. Ara, amb més del 92%, ha començat a abocar aigua a 15 m³/s per evitar crescudes descontrolades al riu Muga.
Operació repetida
Aquesta actuació ja va tenir lloc el 15 de gener, fa poc més d’un mes, davant l’arribada de la borrasca Harry. De cara a aquest dijous i divendres, s’esperen acumulacions de més de 100 litres al nord de Catalunya, en un territori que coincideix parcialment amb les capçaleres dels rius Ter, Llobregat i Muga. Durant l’episodi de pluges, l’ACA farà un seguiment constant de l’evolució dels cabals i del seu impacte als embassaments, amb l’objectiu de valorar possibles ajustos addicionals si fos necessari.
