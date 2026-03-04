Cultura
Berga aposta per la música de cambra per tercer any consecutiu
El cicle d'enguany ha programat tres concerts, incloent-hi un recital de veu i piano, un quartet de vent i una formació de percussió
Berga ho té tot a punt per viure la tercera edició del Cicle de Concerts de Música de Cambra. El certamen primaveral ha previst tres jornades amb propostes que, tot i ser incloses dins el mateix gènere, presenten una diversitat creativa que fa única cada representació. I, novament, l’organització ha aconseguit lligar formacions que tenen un vincle amb la ciutat i la comarca.
El cicle és el resultat de la col·laboració entre l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus, que s'han encarregat de coordinar els grups i escollir les propostes, respectivament. Els concerts es tornaran a celebrar a l'auditori del Pavelló de Suècia, que amb una capacitat per a 200 persones i una bona acústica, ha esdevingut l'espai de referència.
Segons la secretària acadèmica del centre de formació musical, Mònica Roca, l'agenda d'enguany presenta una "proposta diversa des del punt de vista musical". L'arrencada serà el 10 d'abril (20.00 hores), amb el recital de veu i piano a càrrec de la mezzosoprano Judit Subirana i el pianista Pierre-Nicolas Colombat. Subirana té un lligam directe amb Berga, primerament com a veïna d'Avià i també per ser exalumna de l'escola de música berguedana. De fet, es tracta d'una actuació que ja s'havia previst l'any passat, però que es va haver d'anul·lar per motius de salut. El programa que presentaran es titula Mare Nostrum, cançons del Mediterrani, i inclou peces de Montsalvatge, Hemsi, Obradors, Haydn i Schubert.
La segona sessió serà la del Quartet Vivancos, una formació de corda que mostrarà "la proposta més clàssica" dins el gènere de cambra, portant sobre l'escenari quatre artistes "joves i emergents", amb una trajectòria prometedora, a parer de Roca. Serà el 24 d'abril, a les 20.00 hores, amb un concert anomenat Incandescència, conformat amb obres de Debussy, Shubert, Webern i Gual. El darrer, Lluís Gual, és exalumne de l'escola i també professor en l'actualitat i, tal com ha precisat Roca, ha escrit una peça que el quartet presentarà en primícia en el concert a Berga. Formen part del grup Joan Prim, Alexis Garita, Estel Megías i Quim Tejedor.
El punt final de l'edició d'enguany serà el 8 de maig (20.00 hores) amb Frames Percussion, una formació que uneix diferents professionals de la percussió entre els quals, un exprofessor del centre berguedà i l'actual professor de percussió. La seva proposta s'ha batejat Bloom, i està conformada per composicions de Torke, Munarriz i Pérez. Segons Roca, aquesta serà el concert més trencador del certamen, perquè és "totalment diferent del que estem acostumats a veure dins la branca de la música de cambra", però que precisament això és el que el converteix en una cita "interessant de gaudir". Frames Percussion són Miquel Vich, Javier Delgado, Daniel Munarriz i Joan Pérez. A més, aquest grup també serà l'encarregat d'oferir la classe magistral anual a l'alumnat de l'escola de música i del conservatori, impulsada any rere any amb motiu del cicle.
Un certamen que es consolida
D'aquesta manera, els tres anys de trajectòria del festival fan creure l'Ajuntament que es tracta d'una cita consolidada. "Sempre hem de tenir paciència per assentar aquestes propostes, però en aquesta tercera edició crec que podem dir que ja hi ha un públic que l'espera i ve cada any", ha valorat al respecte la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, qui ha celebrat que des del consistori "tenim la garantia que la gent respon". De fet, Roca ha precisat que l'agenda que ofereix aquest cicle porta a la ciutat "formacions que trobes a les cartelleres de Barcelona", i per això, "és una oportunitat fantàstica tenir-ho a casa, a un preu molt assequible".
Més enllà d'aquesta iniciativa, Altarriba ha destacat que la programació musical de Berga "està molt ben tractada", amb formats variats al llarg de l'any i estils diversos. Una oferta musical que també, tal com ha reivindicat la regidora, complementen les entitats de la ciutat, programant també diferents concerts.
Les entrades per assistir als concerts es posaran a la venda aquest divendres, 6 de març, a través de la plataforma Ticketara. Tindran un preu de 10 euros si es compren anticipadament i 12 a taquilla.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran