Un cotxe cau d'una alçada de 6 metres al mig de Berga
La conductora ha pogut sortir pel seu propi peu i ha estat traslladada a l'Hospital de Berga en estat greu
Manresa
Un cotxe s'ha precipitat daltabaix d'una alçada d'uns 6 metres en plena ciutat de Berga. L'avís dels fets s'ha donat prop de les 11 del matí, quan un vehicle que circulava per la plaça del Germà Franciscà Pare Antoni Baylina s’ha precipitat daltabaix i ha caigut al pati interior del Teatre Municipal.
L'única ocupant, la conductora del vehicle, n'ha sortit per mitjans propis i ha estat atès pel SEM al lloc, fins que ha estat traslladada a l'Hospital de Berga en estat greu.
Els Bombers de la Generalitat han desbolcat el vehicle per tal que la grua se'l pogués endur.
