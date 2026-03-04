Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaConcentració ple de SantpedorAlcalde de CastellgalíMarc BernalBorrasca Regina
instagramlinkedin

Un cotxe cau d'una alçada de 6 metres al mig de Berga

La conductora ha pogut sortir pel seu propi peu i ha estat traslladada a l'Hospital de Berga en estat greu

Malgrat la caiguda, la conductora ha sortit pels seus propis mitjans

Malgrat la caiguda, la conductora ha sortit pels seus propis mitjans / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Un cotxe s'ha precipitat daltabaix d'una alçada d'uns 6 metres en plena ciutat de Berga. L'avís dels fets s'ha donat prop de les 11 del matí, quan un vehicle que circulava per la plaça del Germà Franciscà Pare Antoni Baylina s’ha precipitat daltabaix i ha caigut al pati interior del Teatre Municipal.

El cotxe ha quedat bolcat al pati interior del Teatre Municipal

El cotxe ha quedat bolcat al pati interior del Teatre Municipal / Bombers de la Generalitat

L'única ocupant, la conductora del vehicle, n'ha sortit per mitjans propis i ha estat atès pel SEM al lloc, fins que ha estat traslladada a l'Hospital de Berga en estat greu.

Notícies relacionades

Els Bombers de la Generalitat han desbolcat el vehicle per tal que la grua se'l pogués endur.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  2. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  3. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  4. Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
  5. Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
  6. L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
  7. La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
  8. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

Enric Cambray excel·leix amb un Hamlet íntim i polièdric

La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

La Pobla de Claramunt reivindica el talent femení amb una exposició col·lectiva pel 8M

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables
Tracking Pixel Contents