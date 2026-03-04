Participació ciutadana
Els opositors a la central reversible de la Baells engeguen la campanya pel «no» a la consulta
S'han previst tres xerrades per argumentar els motius en contra del projecte, que arrencaran aquest dissabte a Cercs
El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la Plataforma Pla de Clarà Viu, les dues agrupacions que encapçalen el moviment en contra del projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, posen en marxa la campanya per demanar el vot contrari en les consultes que s'han de celebrar a Vilada i la Nou de Berguedà. En concret, s'han previst un total de tres xerrades en les quals els assistents compartiran els arguments que justifiquen la negativa, a més de rebatre els raonaments de les empreses impulsores i incidir en les implicacions que tindrà pels tres pobles amb implicació directa.
La primera sessió prevista és aquest dissabte, 7 de març. A partir de les 18.00 hores, el Casal Cívic de Cercs acollirà l'exposició de motius dels opositors a la iniciativa. Els grups assenyalen que, malgrat que aquest poble hagi optat per no convocar una consulta, "hem cregut necessari explicar els arguments per frenar el projecte" tenint en compte que aquest municipi serà "un dels més afectats per aquesta instal·lació, atès que en el seu terme municipal està previst construir la sala de màquines, el salt d'aigua, els camins d'accés a la instal·lació i l'evacuació d'energia".
La següent trobada serà a Vilada, el 14 de març, al Casal Pirinenc (19.15 hores). Novament, els ponents compartiran els motius per decantar-se pel No a la consulta. L'acte central de la campanya serà al Casal Cívic de la Nou de Berguedà, el 21 març a les 18.00 hores, on s'esperen encara més persones exposant els motius per la negativa. A més de les xerrades, també s'han previst altres accions per mobilitzar el vot en contra, com el repartiment de díptics informatius exposant l'argumentari pel No i la col·locació de noves pancartes a la zona d'afectació.
Desplegament d'interventors
Les consultes, que s'han impulsat a través de l'eina no referendària de participació ciutadana, es desenvoluparan, a la vegada, el 28 de març. També s'ha habilitat la votació anticipada pels dies 26 i 27. Per tal de "vetllar pel bon desenvolupament de la jornada i denunciar, si es dona el cas, possibles irregularitats", els dos grups desplegaran interventors als dos espais de votació.
Malgrat que el resultat d'aquest tipus de comicis no sigui vinculant, els ajuntaments de les dues corporacions van anunciar el seu compromís de respectar l'opinió del poble. Per això, el posicionament institucional d'ambdós consistoris es decidirà a través del que dictaminin les urnes. A Cercs, van descartar celebrar cap consulta i van precisar que el seu suport estarà condicionat al desmantellament de l'antiga central tèrmica.
