Ple municipal

Gironella renova el conveni amb l'ARC pel retorn del cànon del servei de gestió de residus municipals

La sessió plenària del març al consistori gironellenc també ha aprovat inicialment la nova ordenança de teleassistència i ha incorporat canvis en l'ordenació del personal

Un instant de la sessió plenària de març a Gironella

Un instant de la sessió plenària de març a Gironella / Ajuntament de Gironella

Redacció

Gironella

L'Ajuntament de Gironella i l'Agència Catalana de Residus (ARC) han renovat el conveni pel retorn del cànon del servei de gestió de residus municipals. La sessió plenària de març, celebrada aquest dimarts al consistori gironellenc, ha aprovat la continuïtat de l'acord que permet recuperar l'import -totalment o parcialment- en funció del resultat del volum de recollida selectiva que el municipi assoleix en proporció al conjunt de residus generats.

Segons han destacat des de la corporació en un comunicat de premsa, aquest retorn del cànon és "entre altres, el que permet sostenir econòmicament el servei de porta a porta al municipi". Cal tenir present que Gironella és la primera població del Berguedà en posar un marxa una facturació variable de la taxa de residus, que té per finalitat penalitzar qui menys recicli i, de retruc, millorar les dades de caracterització. L'objectiu és reduir tant com sigui possible la fracció de resta, impulsant la correcta separació dels altres grups de residus.

Teleassistència i personal

L'ordre del dia va continuar amb l'aprovació inicial de l'ordenança de teleassistència, que segons l'Ajuntament resulta un acte de tràmit i sense canvis de funcionament ni de cost. En tot cas, la finalitat és reorganitzar la gestió del servei, que passa a ser assumit completament pel consistori després que s'hagi posat punt final a l'acord de col·laboració entre 13 Ajuntaments del Berguedà i el Consell Comarcal. Tal com expliquen des de la corporació, la nova normativa reguladora conservarà els mateixos paràmetres econòmics i de servei que la que hi ha en vigor.

El plenari també va sotmetre a votació el nomenament de la nova tresorera del consistori, determinant que n'assumirà la responsabilitat la persona a càrrec del departament de comptabilitat. També en relació amb el personal de la casa, es va sotmetre a votació van ser la nova ordenació que preveu una millora de les condicions laborals per a les categories amb uns sous més baixos, així com la millora de categoria dels agents locals del municipi. Segons l'Ajuntament, aquestes modificacions entraran en vigor el mes de juliol.

En darrera instància, la corporació gironellenca va aprovar definitivament el mapa de risc d'incendis municipals, un cop resoltes algunes instàncies de persones afectades de la zona.

