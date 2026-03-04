Entrevista
Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà: «Els 12,3 milions d'euros en un any no ens semblen triomfalistes»
Combina el càrrec amb el lideratge de la regidoria d’Hisenda de Berga, però va engegar la trajectòria en la política local a Saldes, on va ser alcalde durant vuit anys
Moisès Masanas va entomar el càrrec de president del Consell Comarcal del Berguedà ara ja fa més d'un any, tal com s'havia previst en el gran pacte de govern a la corporació entre ERC, Junts, CUP i Més x Gironella. Masanas fa balanç d'aquesta etapa en la qual han pogut posar en marxa el nou contracte de recollida de residus, el gran repte del mandat actual i que centrarà bona part dels esforços el que en queda per tal d'assolir un servei eficient i resolutiu.
Però l'equip de govern també s'enfoca en elements com la indústria, el turisme sostenible i els serveis d'assistència tècnica als ajuntaments. A la vegada, l'administració supramunicipal posa veu comuna a les demandes que, a parer seu, han de permetre avançar en l'equilibri territorial de la comarca respecte del conjunt de Catalunya, centrant-se en qüestions com la mobilitat, l'atenció sanitària o l'impuls del teixit econòmic.
Ja fa un any que va entomar la presidència. Quin balanç en fa?
Ha estat una transició molt natural. Vam fer un pacte de govern on ja s'havia previst el canvi de presidència, així que no ha afectat en l'avenç de les grans iniciatives fixades.
Quines són aquestes iniciatives?
L'objectiu primordial era treure el concurs de la recollida de residus, que ja fa quatre mesos que es va posar en marxa. Pel que fa a l'impuls del turisme sostenible, fa pocs dies hem presentat el Poctefa, que ens porta uns recursos europeus importants. En el pressupost d'enguany, hem pogut incloure la redacció del projecte executiu pel trasllat a Sant Francesc i també hem aconseguit pal·liar les diferències acumulades amb els contractes programes que tenim amb la Generalitat. Finalment, hem reforçat els serveis d'assistència tècnica als ajuntaments, per tal que el Consell sigui un facilitador de les tasques dels ajuntaments, sobretot els més petits.
Sobre la recollida de residus, creu que podran resoldre els defectes que presenta el model?
És la nostra obligació. Hem d'assolir un sistema on tinguem la màxima capacitat de modificar les problemàtiques del dia a dia. Som conscients que hi ha aspectes que no funcionen, així que el nostre deure és corregir-los. Una cosa molt important per fer-hi front és que ara tindrem dades objectives i sectoritzades. Per exemple, podrem saber al detall les caracteritzacions i millorar-les.
I com es pot convèncer a la part de la població que no hi creu?
En general, penso que als pobles del porta a porta s'estan fent bé les coses, però és cert que tenim un percentatge de població que no participa en el sistema i ho veiem amb els abandonaments. Hem de pensar que qui genera el residu és el ciutadà, i el que no es pot pretendre és deixar-lo en un racó i que algú t'ho reculli sense cost. Hem de convèncer a qui vulgui entendre i castigar als infractors.
Han situat el sector industrial entre les prioritats. Com avança aquest objectiu?
És un dels punts del pla de govern més important. Creiem que és imprescindible que el polígon de Berga pugui créixer, però té la capacitat que té. Per això és vital l'altre gran polígon industrial de la comarca, com ha de ser el d'Olvan. Més enllà d'això, pensem que el conjunt dels polígons han d'estar dignes, així que implementem millores com la nova senyalística unitària.
Com han avançat les peticions respecte de la millora del servei de transport públic?
Aquí tenim unes competències que no volem defugir, concretament amb el transport a la demanda, l'escolar i l'adaptat. Hi som i volem ser-hi més, perquè pensem que les polítiques fetes des de la proximitat són més eficients. Més enllà d'això, tenim un dèficit importantíssim i, dotacions pressupostàries a banda, és una qüestió de voluntat política poder incrementar les freqüències que clarament estan infradotades.
També sobre mobilitat, estan pendents d'executar-se els treballs a la C-16. Què n'esperen?
És un altre greuge que patim al Berguedà, i sobretot a l'Alt Berguedà. Tenim un col·lapse evident els caps de setmana. El desdoblament a través de la mitjana mòbil ja té un projecte redactat, així que confiem que es desencallin els pressupostos i veiem resultats. Entenem que la via ha quedat petita i s'han de buscar solucions, així que serem bel·ligerants.
Una altra gran inversió projectada a la zona és la central reversible de la Baells. Com l'encaren?
Des del Consell, hem vetllat perquè totes les parts interessades tinguin tota la informació. Aquest és el rol que intentem tenir al respecte, tot i que no sé si s'entén. Al final, les posicions que puguin prendre els ajuntaments on fan una consulta les decidiran els ciutadans, però cal tenir present que és un projecte molt gran i que va més enllà de la Generalitat.
Alguna d'aquestes qüestions són dins el projecte de pressupostos de la Generalitat. Quina valoració en fa?
Hi ha elements que no acabem d'entendre i percentatges que no ens encaixen, així que espero que ens els expliquin. Justament sobre la central reversible, els diners previstos no es corresponen a la proporció de participació anunciada. Com amb les obres de la C-16, que s'han reservat dos milions d'euros i parlem d'una obra que puja dels 30. Sí que celebrem que l'Hospital de Berga s'emporti una partida important, perquè entenem que va en la línia del que hem demanat des del territori, així com les inversions a Rocarodona. En tot cas, veient el total dels pressupostos de la Generalitat, els 12,3 milions d'euros per un any no ens semblen triomfalistes.
Quins són els reptes prioritaris en el que queda de mandat?
Sobretot, volem culminar la implementació del nou servei de recollida de residus. Després, hem de ser capaços de trobar recursos per finançar el trasllat a Sant Francesc i lligar molt bé l'acord amb l'Ajuntament de Berga perquè l'espai on som ara pot ser vital pel futur de la biblioteca. Finalment, continuarem reforçant els serveis per atendre les necessitats tècniques dels ajuntaments, que cada vegada tenen més exigències burocràtiques i hem de ser capaços d'ajudar-los.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
- Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa