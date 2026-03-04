Bolca un cotxe en xocar contra una barana i sortir de la via a Berga
L'únic ocupant del vehicle ha estat capaç de sortir per si mateix
Manresa
Un vehicle ha bolcat en sortir de la via aquest dimecres al matí. L'únic ocupant ha pogut sortir pel seu propi peu i ha estat traslladat a l'hospital de Berga pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El succés ha tingut lloc a les 9 a la plaça del Germà Franciscà Pare Antoni Baylina quan el vehicle, que baixava per la ronda de Queralt, ha xocat contra la barana fent que bolqués i caigués dins del recinte. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat dues dotacions que s'han encarregat de moure el vehicle de la via per a facilitar que actués una grua.
Ara per ara no ha transcendit l'estat del conductor.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
- Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa