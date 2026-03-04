Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bolca un cotxe en xocar contra una barana i sortir de la via a Berga

L'únic ocupant del vehicle ha estat capaç de sortir per si mateix

Imatge de recurs d'un camió de bombers

Imatge de recurs d'un camió de bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un vehicle ha bolcat en sortir de la via aquest dimecres al matí. L'únic ocupant ha pogut sortir pel seu propi peu i ha estat traslladat a l'hospital de Berga pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El succés ha tingut lloc a les 9 a la plaça del Germà Franciscà Pare Antoni Baylina quan el vehicle, que baixava per la ronda de Queralt, ha xocat contra la barana fent que bolqués i caigués dins del recinte. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat dues dotacions que s'han encarregat de moure el vehicle de la via per a facilitar que actués una grua.

Ara per ara no ha transcendit l'estat del conductor.

