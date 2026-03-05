Urbanisme
Berga posa en marxa una nova campanya de plantació d'arbrat
S'ha previst incorporar o substituir fins a 60 exemplars de 16 espècies diferents, en una vintena d'espais arreu de la ciutat
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha iniciat una nova campanya de plantació d'arbrat urbà a diferents punts del municipi. Els treballs consisteixen en la incorporació d'exemplars en nous espais i la substitució d'arbres en mal estat. L'objectiu de l'acció, segons apunten des del consistori, és augmentar la cobertura verda a la ciutat i, en conseqüència, disposar de més refugis climàtics.
L'acció es va posar en marxa el mes de febrer i continuarà les setmanes vinents fins a completar la plantació de 60 exemplars de 16 espècies diferents: carpí, auró, ginkgo, tuliper, morera, mèlia, noguer, pícea, plàtan, catalpa, arbre de l’amor, auró de fulla vermella, freixe, til·ler, zelkova. Es repartiran per una vintena d'emplaçaments, entre els quals destaquen la recuperació d'una part de l'antiga alineació de plàtans situada a la carretera de Ribes, just sota l'Hospital de Berga, o la nova plantació de carpins en un tram del carrer Pere II, que fins ara no havia tingut arbrat.
Des de la corporació també fan esment de la plantació de nou arbrat a l'Escola de la Valldan, al carrer de mossèn Marià Miró, al carrer Maixerí, a la rotonda del passeig dels Abeuradors, a les pistes de petanca de Santa Eulàlia o al carrer Mestre de Pedret. I sobre la renovació d'arbrat, comparteixen les actuacions a la plaça Maragall, l'espai entre els blocs 20 i 22 de Santa Eulàlia, la plaça de la Valldan, la plaça d’Europa, la plaça Font de Ros, el passeig de la Indústria i actuacions puntuals al passeig de la Pau. També es duu a terme la reposició d'un arbre malmès a l’aparcament del Parc de les Aubes i dels cinc aurons de la carretera de Solsona que a finals de gener van resultar afectats per l'accident d'un vehicle.
Amb tot, des de l'Ajuntament destaquen la importància del verd urbà, afirmant que "plantar arbres a la ciutat no és només una qüestió ornamental", sinó que també "proporciona molts beneficis com reduir la contaminació, el soroll i la temperatura a l'estiu, així com contribuir a millorar la qualitat de l'aire que respirem".
