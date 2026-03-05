Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga
Va aconseguir extreure 800 euros d'un caixer amb les targetes de la víctima
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de furt i d’un delicte d’estafa per cometre un furt amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga.
Els fets van tenir lloc cap a la una del migdia en l’aparcament d’un supermercat de Berga, on es va cometre un furt conegut com a mètode de “la sembra”. La víctima acabava de pujar al seu vehicle quan una dona amb un carro de la compra va colpejar la finestra i li va indicar que hi havia un objecte a terra, presumptament caigut del cotxe. Quan la conductora va baixar per comprovar-ho, no va observar res estrany. En tornar a seure al vehicle, però, es va adonar que li havien sostret la bossa de mà, que havia deixat al seient del costat.
La víctima va alertar immediatament dels fets i va facilitar una descripció detallada de la sospitosa. Amb aquesta informació, els Mossos d’Esquadra van activar ràpidament un dispositiu de recerca, i poc després, una patrulla va localitzar a Gironella una dona que coincidia plenament amb la descripció mentre sortia d’una entitat bancària.
En identificar-la i escorcollar-la, els agents li van trobar targetes bancàries de la víctima, i van comprovar que acabava d’efectuar una extracció de 800 euros utilitzant-les. Davant d’aquests fets, la dona va quedar detinguda com a presumpta autora d’un delicte de furt i d’un delicte d’estafa.
La detinguda passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Berga.
Com evitar el furt per descuit i les estafes amb la targeta de crèdit
Els furts per descuit són molt habituals, especialment en aparcaments de supermercats i centres comercials, on els lladres aprofiten moments de distracció de la víctima, com ara quan està carregant bosses al vehicle. En alguns casos llencen monedes a terra i, en altres, fan preguntes aparentment inofensives per distreure la víctima, mentre una altra persona sostreu les pertinences.
Desconfieu de persones que us demanin informació, us ofereixin ajuda o us distreguin amb qualsevol excusa. Manteniu les pertinences sempre controlades, no les deixeu mai sense vigilància i sempre que es pugui el damunt. Tanqueu el cotxe tan aviat com pugueu, fins i tot mentre carregueu o descarregueu objectes, i eviteu deixar bosses o objectes de valor a l’interior del vehicle, encara que sigui per pocs minuts.
D’altra banda, el fet de portar el PIN apuntat en algun paper dins la cartera facilita als lladres l’extracció de diners del compte. Des dels Mossos d’Esquadra es recomana extremar la precaució i no dur mai el codi PIN anotat al mateix lloc on es guarda la targeta.
Intenteu memoritzar el codi PIN i, si és imprescindible apuntar-lo, feu-ho en un lloc totalment desvinculat de la targeta. Activeu alertes al mòbil per rebre notificacions de moviments bancaris i reviseu regularment el compte corrent per detectar moviments sospitosos.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, contacteu immediatament amb el vostre banc per anul·lar la targeta i evitar usos fraudulents. Presenteu denúncia a la comissaria si sospiteu d’un furt o ús fraudulent i conserveu comprovants i captures de pantalla de moviments sospitosos per a possibles reclamacions.
