Equipaments
L'Ajuntament de Berga comença a materialitzar la inversió de l'herència a favor de la residència
L'equip de govern porta a aprovació inicial el projecte per a la millora del sistema de climatització del centre, en una millora que es complementarà amb plaques fotovoltaiques i generadors elèctrics
L'Ajuntament de Berga comença a materialitzar la inversió a la residència Sant Bernabé a partir de l'herència a favor del centre que va deixar una antiga usuària al seu testament. Es preveu que el primer pas per a la formalització de les futures actuacions es produeixi aquest dijous al vespre, en el decurs del ple ordinari del mes de març, quan es portarà a aprovació inicial del projecte d'obra per a la instal·lació de la nova climatització.
Segons ha detallat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, aquesta proposta esdevé la "concreció" dels treballs de millora plantejats un cop es va poder lligar l'acceptació de la deixa per part de l'administració local, i després de la insistència reiterada de l'oposició per complir amb la voluntat de la seva titular. "El compromís de l'Ajuntament, i en aquest cas parlo de tots els grups, és que aquests diners es puguin dedicar per fer inversió a la residència", ha recalcat.
Serra ha compartit que, un cop estudiat l'estat i situació de l'equipament sociosanitari, es van establir tres línies d'acció prioritàries, entre les quals la renovació del sistema de climatització, el qual ja s'ha plasmat en un projecte i es pretén que pugui començar a caminar. "En un primer moment, parlàvem de renovar les calderes, però a la que s'ha començat a mirar tècnicament quina era l'actuació necessària, es va començar a parlar d'un concepte més global de renovar la climatització de la residència", ha afirmat el regidor. Així, els plecs desenvolupats inclouen la substitució de calderes per garantir el confort climàtic durant l'hivern, però també accions per facilitar la renovació de la ventilació de les habitacions.
Prioritzar les inversions
Les altres dues accions previstes en aquest treball conjunt per a la millora de la residència Sant Bernabé inclouen, d'una banda, l'adquisició de generadors elèctrics que permetin mantenir en funcionament les unitats indispensables en cas que s'aturi l'alimentació energètica habitual. Serra reconeix que aquesta mesura neix arran de l'apagada general d'electricitat de fa prop d'un any, on "es va veure necessari poder tenir una alimentació extraordinària per moments d'emergència". Finalment, la tercera branca del projecte d'inversió també té a veure amb l'energia, concretament amb la producció, contemplant la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de la residència.
Totes aquestes demandes s'han revisat i incorporat en un projecte redactat externament per un equip d'enginyers que han calculat una inversió total d'uns 423.000 euros. Aquesta xifra supera la de l'herència, que segons el titular d'Urbanisme va quedar en uns "300.000 i escaig euros". "Hi ha una diferència que haurem de veure com es finança en els pressupostos d'enguany, tot i que el compromís és fer aquestes millores", ha corroborat. De fet, l'equip de govern té previst cercar fonts de finançament complementàries a través de subvencions, si el projecte tira endavant. En aquest sentit, en cas que s'haguessin de prioritzar algunes actuacions respecte de les altres, Serra afirma que es posaran primer a la cua els treballs de climatització i els generadors.
Més enllà d'aquesta partida, el regidor també ha fet esment d'uns treballs per a la millora del jardí privat de la residència, impulsat ara fa dos anys a través dels pressupostos participatius, que consisteixen a fer alguns arranjaments en el paviment i la creació de nous passos de formigó per "establir uns circuits de pas més clars per totes les persones que en facin ús". A més, també s'estan desenvolupant tasques de jardineria.
