Teixit associatiu
La Primavera Ciclista comença la transició per viure més enllà de la Volta
La proposta creix novament enguany, sumant activitats com el Cíclick i la Lliga d'Escalades del Berguedà, a més d'incorporar més col·laboradors
La Primavera Ciclista està a punt per florir de nou aquest 2026. La tercera edició d'aquest cicle dedicat al ciclisme des de diferents branques ha presentat avui els fonaments d'un calendari d'actes i una massa social que s'amplia, acabant de consolidar un certamen que ja aspira a viure més enllà de la Volta Ciclista Catalunya. És per això que els impulsors es prenen aquesta edició del cicle com l'any de "transició", amb una oferta que ja no és acompanyant sinó plat principal.
Segons Isaac Vilalta, membre de la Primavera Ciclista, el col·lectiu fa una "valoració molt bona" de l'any passat, malgrat els inconvenients de l'etapa frustrada pel vent. Això els ha fet corroborar que la proposta té prou pes per existir per si mateixa, remarcant el potencial de la cita. A més, també els va servir per comprovar la capacitat de reacció i reorganització, pel fet que tot i les dificultats d'aquella jornada, l'animació es va saber reconvertir i adaptar, sense perdre força.
És amb aquesta bona sensació que el grup encara un nou capítol del certamen, impulsat per la suma de nous actors i una extensió al calendari que portarà flors d'aquest ciclisme fins entrada la tardor: "Treballem amb la idea que primavera pot ser tot l'any", ha dit al respecte Laia Andreu, també membre de la Primavera Ciclista. Així, l'estrena serà amb la presentació del cicle a la Sala Casino de Berga, el 13 de març. Aquesta vetllada comptarà amb l'exciclista professional Joan Antoni Flecha, i també donarà el tret de sortida a una de les noves accions d'aquest any: el Cíclick.
Sorgit com un concurs de fotografia i transformat en una exposició que es repartirà per 20 ubicacions del Berguedà, aquesta iniciativa impulsada per la Revista Volata, el Konvent i la Primavera Ciclista ha atret fotògrafs d'arreu i ha reunit instantànies úniques que es premiaran, amb un guanyador per cadascuna de les cinc categories (es donaran a conèixer en la gala del dia 13). Bona part de les imatges es podran gaudir en aquest conjunt expositiu que esdevindrà, en si mateix, una forma per descobrir la comarca, en un recorregut extens i pedalable.
Escalada, short-track, flama ciclista i etapa
El calendari de la Primavera Ciclista continuarà amb l'Escalada a Queralt, el 22 de març. Aquesta cronoescalada fa una crida als ciclistes més explosius, en un recorregut intens des de la plaça dels Països Catalans fins al Santuari de Queralt. L'altra gran novetat de la temporada és, precisament, al voltant d'aquesta cita, que uneix esforços amb altres entitats del territori per fer realitat la Lliga d'Escalades del Berguedà. Aquesta nova agenda de competicions ha incorporat les propostes de la Cronoescalada Vilada - Castell de l'Areny i l'Escalada ciclista a Falgars, a més d'una que s'estrenarà enguany: la nova Gironella - Puig-reig - La Guàrdia.
També repeteix, per tercer any consecutiu, la Short-track, la filla primaveral de la Portal Attack. Es desplegarà al Parc de les Aubes, el 25 d'abril. I una altra activitat que torna és la Flama Ciclista Femenina, la ruta cicloturista per reivindicar l’espai del ciclisme femení, la setmana abans de celebrar la Volta Femenina, el 14 de juny. A més, cap a finals de maig s’ha previst una xerrada i sopar al Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera, un altre dels imprescindibles del programa, amb la participació de Luis Ángel Maté.
En darrera instància, la Primavera Ciclista ha previst tornar a desplegar una jornada memorable al voltant de l'Etapa Berguedana, la reedició de la Berga-Queralt el 28 de març, amb animació al llarg de la pujada a Queralt, incloent-hi gastronomia i pantalla gegant, i també molt moviment a Berga, amb el Raid Mercat i la Tapa de l'Etapa com a destacats. Una festa que els promotors volen lligar amb l'etapa amb final a Coll de Pal, per tal d'ampliar i potenciar l'ambient ciclista del dia anterior.
Un discurs homogeni a la comarca
Més enllà de les activitats i la gresca, el col·lectiu remarca que l'esforç conjunt respecte del certamen són una prova més de l'aposta del Berguedà pel ciclisme i la seva vehiculació com una eina per promoure un turisme esportiu i sostenible, i també la capacitat cultural de la comarca. Cal tenir present que, a més d'un nombre considerable de patrocinadors privats, el cicle compta amb el suport d'aproximadament la meitat dels ajuntaments berguedans, així com de les administracions comarcals.
