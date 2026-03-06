OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: El Carnaval encara dura
La gran sorpresa de la nit va ser la presència de Joan Vila, tinent d'alcalde de Manresa, mirades i una salutació formal en ple debat
L'ordre del dia del ple de Berga s'anunciava gris com el clima. Amb una còpia de la convocatòria a sota del braç vaig passar la llinda noble. Un document força buit i sense cap profunditat política. Els destacats a consignar van ser només dos i fora del guió. El primer, la calefacció a tota marxa. Passar de la fresca de la plaça a la bovor oficial era un desafiament als pacients assistents. S'allargà quasi fins a mitjanit, el límit legal. L'altre fet destacable el deixo pel final.
El mentrestant va ser l'esperat amb els clàssics de la burocràcia: la mandonguilla de contractes caducats, tràmits inacabables, aprovacions econòmiques (amb l'abstenció de Junts) i les intervencions professorals d'Abel García (PSC) amb to de secretari general (d'Esports). Moisès Masanas, regidor d'hisenda i president del Consell Comarcal, anava a la defensiva: "lamento no tenir la seva formació jurídica" li va etzibar a García, de formació historiador.
Queralt Sales (Junts) va llegir amb veu contundent ("no cal cridar" li digué el batlle) un monòleg sobre el desgavell organitzat a Berga per una cosa tan important com el Carnestoltes. Van saltar guspires com en un salt de plens. Va demanar a la regidora de festes Ermínia Altarriba una mitja dimissió: "deixi de ser la responsable d'organitzar la festa". Fins a sis edils van voler posar cullerada a la qüestió més destacada del vespre. "Ordre si us plau" demanava el batlle convertit en una versió nostrada del "speaker" de la Cambra dels Comuns britànics.
La gran sorpresa de la nit va ser la presència de Joan Vila, tinent d'alcalde de Manresa. El ple es va sobresaltar, mirades (còmplices o no) entre ell i Lluís Minoves (de moment no adscrit), amb Judit Vinyes (sense "match") aviat ungida com a líder d'AC, o la salutació formal a mitja sessió de Ramon Caballé de Junts. Tot anticipava unes xerrades en acabar que donaran per parlar-ne i potser per escriure'n. El polític manresà em va preguntar sorprès: "no hi ha límit de temps per intervenir?". És el meu prec final a l'Ivan Sànchez: Il·lustríssim, ni que sigui un sol cop, escolti a un del Bages.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima