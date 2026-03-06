Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home resulta ferit en un xoc frontal a Cercs

L'afectat ha estat traslladat a l'Hospital de Berga en estat menys greu

Imatge de recurs d'un camió de Bombers

Imatge de recurs d'un camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un home resulta ferit en un xoc frontal que ha tingut lloc a la C-16, al quilòmetre 104. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que l'han acompanyat fins a l'entrada de Cercs. Allà ha rebut una primera atenció in situ per part del Sistema d'Emergències Mèdiques i després ha estat traslladat en estat menys greu a l'hospital de Berga.

Acusats de blanquejar 32 milions els detinguts d'una banda que traficava amb llentiscle

Operatiu de la Guàrdia Civil contra una banda que expoliava llentiscle

Mig centenar de vaixells de la flota fantasma petroliera russa estan atrapats al golf Pèrsic per la guerra de l’Iran

El preu de l’habitatge registra la seva pujada més gran en 18 anys

Marc Giró irromp a ‘El Hormiguero’ amb una defensa de Pedro Sánchez i un dard a Pablo Motos: "Fileu molt prim amb ell i molt poc amb la ultradreta"

Tornen les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià a Manresa: què s'hi cuinarà?

Eduard Sallent, excap dels Mossos i comissari, deixa el cos policial

Deu detinguts per espoliar mil tones de llentiscle a Tarragona i exportar-lo als Països Baixos

