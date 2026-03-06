Un home resulta ferit en un xoc frontal a Cercs
L'afectat ha estat traslladat a l'Hospital de Berga en estat menys greu
Manresa
Un home resulta ferit en un xoc frontal que ha tingut lloc a la C-16, al quilòmetre 104. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que l'han acompanyat fins a l'entrada de Cercs. Allà ha rebut una primera atenció in situ per part del Sistema d'Emergències Mèdiques i després ha estat traslladat en estat menys greu a l'hospital de Berga.
