Lluís Gamell és el nou director de l'Hospital de Berga en substitució d'Antònia Baraldés
Té una llarga experiència en la gestió sanitària i, sobretot, a l'Institut Català d'Oncologia
Lluís Gamell és el nou gerent de l’Hospital de Berga en substitució d'Antònia Baraldés, que fa unes setmanes va fer pública la seva renúncia al càrrec. El Consell d’Administració de Salut Catalunya Central ha anunciat aquest divendres el seu nomenamen. Gamell prendrà possessió del càrrec el 23 de març i "liderarà una nova etapa centrada en l’enfortiment del model assistencial territorial, la consolidació dels projectes en marxa i el reforç de la qualitat i proximitat del servei a la ciutadania", segons han explicat fonts de la conselleria de Salut.
Lluís Gamell compta amb més de 30 anys d’experiència en la gestió del sistema sanitari públic català, amb trajectòria en direcció d’operacions, gestió econòmica, control de gestió, persones i desplegament estratègic. Actualment és Director d’Operacions de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), on lidera el Pla d’Empresa, el quadre de comandament estratègic, els projectes de xarxa i el Pla d’Inversions.
Anteriorment va exercir com Adjunt a Direcció i Cap de Persones de l’ICO (2022–2024), impulsant la digitalització i les polítiques d’estabilitat laboral, i com a Director de Recursos Humans de l’Hospital de Sant Pau durant una dècada (2012–2022), on va liderar la direcció integral de persones, el desenvolupament organitzatiu i la negociació col·lectiva.
També ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a l’Institut Català de la Salut (ICS), entre els quals destaquen la direcció de Recursos Humans a Girona (2004–2009) i funcions directives territorials i d’operacions a l’Hospital de Viladecans (2009–2012). A la seva etapa inicial, va ser Director de Recursos Humans de l’ICO durant la posada en marxa de l’entitat (1997–2004).
És llicenciat en Dret i Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries, i ha completat formació directiva en centres de prestigi com ESADE, IESE Business School i la Universitat de Barcelona, especialitzant-se en direcció estratègica, digitalització, negociació i control de gestió.
Les mateixes fonts han indicat que "la seva experiència i formació li aporten una visió global i actualitzada dels reptes de la sanitat pública, així com eines avançades per impulsar models de governança moderna, potenciar la transformació digital dels equips i reforçar la sostenibilitat organitzativa". L'Hospital de Berga haurà d'assumir canvis per tal de trobar sistemes de prestar els mateixos serveis que fins ara.
El Consell d’Administració ha subratllat que aquest nomenament “obre una nova etapa de continuïtat i reforç del projecte sanitari a la Catalunya Central, amb l’objectiu de seguir millorant l’equitat territorial i la qualitat assistencial”.
Compromís amb els professionals i el territori
Des de Salut Catalunya Central s’ha destacat que el nou gerent iniciarà els seus primers dies amb una agenda d’escolta activa amb l’equip directiu, els professionals de l’Hospital de Berga i els agents institucionals del territori.
Gamell ha expressat la seva voluntat d’“impulsar un lideratge proper, transparent i orientat a donar resposta a les necessitats de les persones i dels professionals”, així com de treballar intensament per “consolidar un model assistencial fort, alineat amb CatSalut i arrelat al territori”.
En un comunicat, Salut Catalunya Central ha agraït "la tasca i el lideratge" exercit fins ara per la gerent sortint, Antònia Baraldés, així com "el seu compromís amb els equips i amb el territori".
