Ple municipal
L'oposició de Berga carrega contra la gestió del Carnaval
Els grups retreuen la manca de previsió, agreujada per l'antecedent de l'any anterior, i qüestionen la continuïtat d'Ermínia Altarriba al capdavant de la festa
El torn de precs i preguntes del ple ordinari de Berga va estar marcat per les qüestions al voltant de l'organització de la rua del Carnaval, especialment la forma que es va entomar la celebració dels actes de dissabte un cop va sonar l'ES-Alert pel vent. Tots els grups de l'oposició van recriminar la forma que es va gestionar la situació, en el que van descriure com una mostra de manca de previsió i poca anticipació respecte de les dificultats que ja va presentar la festa, precisament per les inclemències meteorològiques, l'any anterior. De fet, alguns van suggerir a la regidora responsable, Ermínia Altarriba, que s'aparti d'aquesta funció.
La primera a treure el tema va ser Queralt Sales, de Junts, qui va descriure la reunió per anunciar la suspensió definitiva de la rua i el trasllat l'endemà com una "escenificació del desconcert". Per a Sales, la resposta de l'equip de govern va ser el resultat de "decisions a correcuita, missatges contradictoris i la sensació que ningú havia previst un guió alternatiu". Així mateix, la de Junts també va retreure l'actitud de la regidora, valorant que les declaracions sobre la seva decepció amb les colles havien estat "desafortunades". És per això que Sales va posar sobre la taula que la regidora s'aparti de l'organització del Carnaval.
En una línia similar, des del PSC, Marc Ortega va reiterar que el principal retret prové del fet que no s'hagués previst cap altre escenari per salvar la festa, tenint en compte que "ja hi havia antecedents clars sobre la manca de plans alternatius per la celebració del Carnestoltes". Això, va assenyalar, es va plasmar en un "desordre monumental" en aquella darrera trobada amb les colles, en la qual es va produir un "caos organitzatiu i comunicatiu, que també va generar un malestar significatiu". Per això, va convidar l'equip de govern a fer una "reflexió seriosa sobre el que ha passat".
Per a Judit Vinyes, portaveu de BeGI, "no es tracta de qüestionar si es va fer bé o no, però sí que s'hauria de revisar el protocol per tal que no torni a passar", lamentant novament que l'episodi de l'any anterior "no va servir de res" de cara a treballar en una resposta més acurada i anticipada. Vinyes també va fer referència a una reacció a correcuita un cop la rua alternativa va començar a desfilar, i va coincidir amb Sales a l'hora de suggerir a Altarriba que passi aquesta tasca a una altra persona.
Finalment, el regidor no adscrit Lluís Minoves va defensar que "crec que faltaria que, entre tots, tinguéssim més sentit comú i empatia a l'hora de prendre decisions", plantejant que "van faltar moltes coses, per part de tots i de tothom". Així, mirant al futur, va declarar que caldria tenir en compte aquesta experiència per millorar: "El que ha passat aquest any ens ha de fer aprendre".
L'equip de govern defensa l'actuació
En resposta a les crítiques, Altarriba va defensar l'actuació de l'equip de treball que any rere any dona vida al Carnaval de Berga, insistint que "no es mereixen" haver de sentir totalment menystinguda la seva feina i els va agrair la dedicació. Sobre la situació de dissabte de Carnaval, la regidora va reclamar que "no crec que hi hagi ningú més aquí que ho patís més", recalcant els intents per mantenir la celebració ja des de la primera alarma de dijous. Unes possibilitats que van saltar pels aires un cop es va aguditzar l'emergència pel vent, amb la qual van tenir clara l'obligatorietat de "dir a la gent que no sortís al carrer". "Tinc la consciència tranquil·la que vam fer exactament el que havíem de fer", va emfatitzar.
També va insistir en aquesta responsabilitat el regidor Aleix Serra, qui va detallar que "és impossible obviar el format d'una frase imperativa que diu explícitament: eviteu activitats a l'exterior. A partir d'aquí, no hi ha res més a parlar sobre la rua de la tarda i, per nosaltres, queda indiscutible el que hem de fer". D'aquesta manera, tot i valorar que "jo crec que era un missatge exagerat, és igual el que jo pensi", l'obligació de l'Ajuntament és que "un missatge imperatiu d'una administració superior s’obeeix i ja està". Així mateix, l'alcalde, Ivan Sànchez, també va voler deixar palès que, en cap cas, la rua alternativa es va produir en una situació de descontrol, afirmant que va entomar l'encàrrec de vetllar per la seguretat fent la demanda al cos de Policia Local de tallar els carrers necessaris i pactant el recorregut amb les colles.
Amb tot, Altarriba va donar resposta a la petició sobre el seu paper respecte de la celebració del Carnaval, declarant que "si jo cregués que no ho vaig fer bé, li dic de seguida que m'apartaria, no tinc cap problema". La regidora va afirmar que "assumirem el que calgui amb les colles, hi parlarem i mirarem de fer-ho millor", obrint la porta a "intentar recosir si hi ha hagut algun enfrontament entre les colles".
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga