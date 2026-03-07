Política
Ferran Pedret destaca el potencial del Berguedà per esdevenir un hub de la bioconstrucció
El diputat ha copsat les demandes del territori en una visita a diferents espais de Puig-reig, Gironella i Berga
El president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret, va fer una visita al Berguedà el divendres per "copsar de primera mà les diferents realitats socioeconòmiques del país". Així ho va explicar Pedret en declaracions a Regió 7, on va destacar el "potencial del Berguedà per convertir-se en un hub de la bioconstrucció".
Aquestes paraules van sorgir després de visitar les noves instal·lacions de la Serradora Boix, que ja disposa de la fàbrica dedicada a la producció de panells de fusta contralaminada (CLT) per utilitzar en la construcció. Així, per a Pedret, el Berguedà té capacitat per liderar en el sector gràcies a la conjunció de les empreses de la fusta i les de la construcció que s'han obert a les línies més sostenibles de producció. Una unió que, a més, "encaixa amb diversos objectius estratègics, com la gestió forestal sostenible o l'acceleració dels temps de construcció d'equipaments i d'habitatges de protecció oficial".
Precisament, la següent aturada en la visita del diputat va ser a les obres dels dos blocs de pisos de Gironella que es destinaran al lloguer assequible. Pedret va posar en relleu que projectes d'aquesta naturalesa permeten "donar solució a la crisi de l'accés a l'habitatge", una línia de treball que "ha de ser una de les prioritats de totes les administracions públiques".
El recorregut va continuar a la ciutat de Berga, on la representació parlamentària (amb la presència del també diputat Cristòfol Gimeno) es va reunir amb membres de l'Associació d'Empresaris del Berguedà, els quals "ens han estat traslladant diverses demandes i propostes que esperem poder vehicular a través del grup parlamentari, així com al govern al qual donem suport". Finalment, la visita va comptar amb un aplec amb militància socialista de la comarca i també es va dur a terme una trobada amb l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia, que van compartir els seus neguits i suggeriments.
