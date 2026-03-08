Entrevista
Ferran Pedret: «L'arrelament de la indústria és positiu des del punt de vista social i econòmic»
El president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar defensa la tasca per a la cohesió territorial que desenvolupa el Govern de la Generalitat
El president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret, recorre el país per tal de traslladar les demandes de cada territori en forma d’iniciatives parlamentàries o vehiculant les peticions al Govern.
Aquest divendres ha visitat el Berguedà, on ha pogut copsar diferents aspectes del teixit econòmic i social de la comarca, en un seguit de visites a Puig-reig, Gironella i Berga.
Quina és la finalitat de la visita al Berguedà?
Hem vingut al Berguedà com a part de les visites territorials que fem setmanalment perquè ens agrada copsar de primera mà les diferents realitats socioeconòmiques i conèixer bé el territori, les seves demandes, projectes i queixes.
La seva primera aturada ha estat a la Serradora Boix. Què n’opina del projecte?
Ens ha semblat de gran interès. Creiem que el conjunt del Berguedà té potencial per convertir-se en un hub de la bioconstrucció, i aquestes instal·lacions en són un gran exemple. En aquest sentit, crec que una de les millors coses que pot haver passat en aquest sector és superar d’una vegada la idea que la fusta catalana no era útil industrialment per destinar-la a la construcció. Per tant, cal que les licitacions s’adaptin a aquesta realitat i permetin que la fusta catalana pugui competir en els projectes públics d’edificació.
Els han fet alguna demanda concreta?
Ens han traslladat algunes peticions, com per exemple, sobre les ajudes per adquirir maquinària que permeti fer més competitiva la gestió forestal. En donarem traslladat amb l’objectiu que hi pugui haver alguna solució satisfactòria.
Ho visualitzen com un engranatge d’economia circular?
Pensem que hi ha un cercle virtuós. D’una banda, amb una gestió sostenible de la massa forestal, que també és necessària per prevenir els incendis de nova generació i com un embornal important de CO2. A més, la construcció amb fusta redueix el temps d’execució i permet que, estructures relativament grans, puguin aixecar-se en menor temps. Torno a insistir, si això es treballa juntament amb altres elements pot ser molt interessant pel Berguedà.
Això té molt a veure amb la indústria. Han pogut compartir idees en el decurs de la trobada amb l’ACEB?
Bona part de la seva anàlisi és compartida arreu del país. Hi ha una mancança de sòl industrial arreu, que esperem pal·liar amb l’aposta del Govern, per exemple, amb la revisió del Pacte Nacional per la Indústria. L’impuls és compartit amb la Unió Europea, que inclou la reindustrialització dins el projecte de l’autonomia estratègica europea. Pensem que és necessari que els poders públics facilitin les condicions materials que fan possible l’arrelament de la indústria, perquè és positiu des del punt de vista social i econòmic.
Una de les instal·lacions destacades és el Polígon d’Olvan, que s’ha inclòs en el projecte de pressupostos. Què n’esperen?
Hi ha una primera dotació d’una mica més de 875.000 euros per Olvan 1. Entenem que el desenvolupament d’aquest projecte és estratègic pel conjunt de la comarca. Això també ha d’anar acompanyat de la possibilitat que el subministrament energètic sigui suficient per alimentar la indústria que s’hi pugui instal·lar. N’hem parlat amb l’ACEB i procurarem traslladar-ho, tot i que, des d’un punt de vista general, els objectius són compartits. El govern vol facilitar el reequilibri territorial del país, així que les inversions que facilitin la instal·lació d’indústria a diferents indrets del territori hi contribueixen directament.
L’any passat el Parlament va aprovar l’Estatut de Municipis Rurals, que al Berguedà n’hi ha uns quants. Quins són els principals avantatges?
Crec que la notícia principal és la mateixa aprovació de l’Estatut i, especialment, pel fet que ha estat adoptat amb un suport polític molt transversal. La continuïtat de la política pública és el gran avantatge, perquè presenta un marc d’estabilitat i certeses de cara a la planificació per part dels Ajuntaments dels municipis que s’hi poden acollir.
Com valora el contingut d’aquests pressupostos respecte del Berguedà?
Estem parlant d’uns 15 milions d’euros, entre els quals els 2,5 milions per l’Hospital de Berga, una inversió per la central reversible de la Baells, i accions a la xarxa viària de la comarca. Ens sembla que caldria aprofitar l’ocasió per fer uns pressupostos en un moment de cicle econòmic expansiu que permet lligar unes inversions rècord al conjunt de Catalunya. A més, també contempla el creixement de partides en departaments que es podran notar en molts aspectes del dia a dia de la ciutadania, com són els àmbits de la salut, l’educació o la seguretat ciutadana. Pensem que val la pena que els pressupostos puguin prosperar.
Quines impressions i encàrrecs s’emporten?
De deures ens n’enduem molts, i la sensació és una de compartida amb altres territorials, que és que hi ha molta gent que s’ha sentit poc escoltada. Se’ns ha traslladat que les demandes de la ciutadania del territori no han arribat prou i no s’han transformat en polítiques concretes. Per resumir-ho molt, hi ha hagut molta gent que s’ha sentit ciutadana de segona, i nosaltres volem contribuir perquè no continuï passant. L’objectiu del govern és la cohesió social i territorial del país, és a dir, que tothom tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu projecte de vida amb independència de la família en què hagi nascut, però també sigui quin sigui el lloc on visqui.
