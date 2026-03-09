Política
Berga posa en marxa la negociació d'un pressupost amb anticipació electoral
L'equip de govern no ha desvelat el detall dels comptes, si bé s'ha referit a les actuacions al Polígon Industrial de la Valldan com una "partida molt important" del capítol d'inversions
L'equip de govern de Berga, format per la CUP i ERC, engega aquesta setmana la negociació per a l'aprovació del pressupost de 2026 amb els grups de l'oposició. Segons el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, el consistori ha resolt les qüestions tècniques que els permeten tenir unes xifres clares de cada capítol i els fan estar en situació d'estudiar i debatre la incorporació de les peticions que puguin formular des de Junts, PSC, BeGI i Lluís Minoves com a no adscrit. Tot plegat, en uns comptes que ja anticipen el neguit electoral de l'any que ve.
Així s'hi va referir Masanas, detallant que l'objectiu per aquest 2026 és "fer uns pressupostos molt consolidats perquè, si l'any que ve hi ha un problema d'aprovació, que no quedem penjats". Masanas va remarcar davant la premsa que "ja vaig dir que no tenia tanta pressa com pot semblar", precisament per la coincidència el 2027 amb els comicis locals perquè "entenem que quan entrem a èpoques electorals tothom es posa més nerviós i cada vegada és més difícil". En definitiva, la finalitat és fer realitat "un pressupost molt realista i que permeti que no hi hagi sorpreses".
De fet, a banda d'aquesta anàlisi encara més profunda que habitualment sobre els comptes compartit pel titular d'Hisenda, també hi ha hagut un escull tècnic que impedia cloure l'esborrany per engegar les converses amb l'oposició, que afectava precisament un dels capítols més decisius de qualsevol pressupost d'una administració pública: el d'inversions. Segons Masanas, els Serveis Econòmics de la casa han hagut de dirimir els mecanismes d'aprovisionament per executar les inversions previstes al Polígon Industrial de la Valldan a partir de la subvenció del programa sectorial per a la Millora de polígons industrials que la Diputació de Barcelona ha concedit a la corporació local, d'1,3 milions d'euros i distribució triennal del 2026 al 2028.
En concret, el consistori de la capital del Berguedà podrà executar obres per valor de gairebé dos milions d'euros, amb una diferència que es cobrirà o amb recursos propis o a partir d'altres fonts de finançament externes, tal com ha avançat el regidor. Sigui com sigui, tenint en compte que l'Ajuntament de Berga encara està dins els mecanismes de fiscalització econòmica de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, s'han hagut de consultar prèviament els passos a seguir perquè aquesta condició no afecti el compromís i execució dels treballs. "No volíem anar a una negociació amb els grups sense saber exactament com quedava això, que serà una partida molt important del capítol d'inversió del pressupost", afirmava Masanas.
Un pressupost expansiu
Més enllà d'aquesta referència general a les inversions del polígon, que segons les informacions d'ara fa un any han d'incloure actuacions com la reurbanització del Camí de Can Ballús i del Carrer Font Caldes, la millora de la xarxa d'aigua i sanejament, l'ampliació de la fibra òptica, la instal·lació de videovigilància i la col·locació d'una pèrgola fotovoltaica, no s'han especificat altres accions previstes aquest 2026.
Masanas deia, preguntat sobre els objectius principals del pressupost, que la premissa primordial des que ocupa el càrrec és "que siguin tan expansius com sigui possible, tenint en compte la realitat de la casa". "Tenim els recursos que tenim i els volem posar al servei de la ciutadania, sempre sent molt curosos", incidia el regidor, afegint que la finalitat és "que cada euro que s'inverteixi tingui retorn, econòmic o social" així com que "la ciutadania pagui els impostos que pertoquen i només".
En tot cas, sí que va desvelar que "seria un bon moment per fer alguna compra, per tenir algun espai de la ciutat que ens pot interessar per, en un futur, poder fer inversions que la ciutat necessita". Més concretament, Masanas va apuntar que es tractava d'atendre l'ocasió per "tenir titularitat en zones que són de futurs desenvolupaments", especialment terrenys. Unes adquisicions que, tal com ha precisat el titular d'Hisenda, "la realitat de l'ajuntament ara ja ens permet afrontar".
