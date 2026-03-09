Solidaritat
Berga tornarà a caminar contra el càncer infantil
Ginkgo impulsa l'activitat, prevista pel 15 de març, per continuar sumant fons per contribuir a la investigació d'aquesta malaltia
Redacció
Just un mes després de la commemoració del Dia Internacional del Càncer Infantil, Berga es torna a mobilitzar per donar suport a la recerca d'aquesta malaltia a través de la vuitena edició de la caminada solidària Pas a pas contra el càncer infantil. L'activitat és impulsada per Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer al Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga i Bergacomercial. La caminada es durà a terme el 15 de març i els beneficis obtinguts a través de les inscripcions es donaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
La caminada solidària per a la investigació del càncer infantil és un esdeveniment festiu i apte per a tots els públics, que consisteix a completar un recorregut d'uns sis quilòmetres per la serra de Noet. La prova arrencarà i finalitzarà a la plaça Font del Ros, on s'oferirà un esmorzar calent (cortesia de les xarcuteries, carnisseries i forns de pa afiliades a Bergacomercial) a les persones inscrites en les dates establertes. Per participar en la caminada cal fer una inscripció prèvia, adreçant-se directament al local de l'associació (carrer Major) amb una aportació de 10 euros cada adult i 3 els infants fins a 8 anys.
Segons la presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, la cita reforça des de fa uns anys el voluntariat i la implicació dels joves. En concret, l'alumnat de l'Institut Guillem de Berguedà col·laborarà en les tasques logístiques de l'esdeveniment. Per a Fernández, aquesta mena d'activitats és molt important per conscienciar els joves sobre la realitat de la malaltia i fomentar valors com la solidaritat i el compromís social. "Molts joves obren els ulls i són conscients que hi ha infants i adolescents que no tenen la seva qualitat de vida, ni un futur", destaca la presidenta de Ginkgo, recalcant que "és important que se sentin identificats amb el que viuen aquests infants, recordant que cal ser solidaris i que tothom pot aportar alguna cosa".
Des del punt de vista científic, cal tenir present que la investigació del càncer infantil és específica, perquè requereix teràpies diferents que fan inviable extrapolar les recerques d'aquesta malaltia en adults. D'aquesta manera, cada vegada que es diagnostica un cas nou, cal analitzar les característiques del tumor per ajustar el pronòstic i determinar quina és la millor estratègia terapèutica per combatre'l. Així ho ha detallat la regidora de Salut, Andrea Corominas, destacant la importància de la investigació i la millora de la qualitat de vida dels infants i les famílies durant el tractament de la malaltia.
"El càncer infantil no depèn tant dels determinants de salut, com succeeix en el càncer en persones adultes, sinó que moltes vegades depèn de mutacions genètiques, i això només ho podem revertir amb recerca i investigació, que majoritàriament és finançada amb fons privats", ha afirmat Corominas. En aquest sentit, Ginkgo assenyala que l'activitat ha permès recaptar prop de 59.000 euros entre les diferents edicions. En darrera instància, la UBIC de la capital berguedana ha animat a contribuir amb la jornada: "És un acte solidari i si no es pot anar a caminar, el donatiu es pot fer igualment", ha dit la seva gerent, Maria Gracia.
