Les línies del transport a la demanda de Castellar de n'Hug a Guardiola i de Sant Jaume a Berga, les més utilitzades el 2025
Aquests dos trajectes concentren més de la meitat dels usuaris, que els darrers anys s'ha estabilitzat per sobre dels 4.000 anuals
El Transport a la Demanda (TAD) del Berguedà s’ha consolidat els darrers anys entre els recursos de mobilitat més populars a la comarca. Després d’experimentar un creixement notable entre el 2020 i el 2023, el servei s’ha estabilitzat per sobre dels 4.000 usuaris anuals, que han animat l’administració responsable a implementar millores com la posada en marxa de l’aplicació el 2024 o la senyalització de les parades estrenada fa unes setmanes. Però, quines són les línies més utilitzades? Segons les dades facilitades pel Consell Comarcal del Berguedà, hi ha dues línies que concentren més de la meitat dels usuaris.
L’expedició que uneix Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà va acumular 1.471 passatgers el 2025, representant el 32% dels viatgers totals. Segons consta al recull de la plataforma Mobilitat Berguedà, el petit municipi de l’Alt Berguedà només disposa d’una línia de transport regular, la que uneix Bagà i Ripoll, amb només una anada i una tornada al dia a territori berguedà (de dilluns a dissabte). Per aquest motiu, l’opció d’utilitzar alguna de les dues sortides que arriben a Guardiola o la Pobla, amb diferents horaris i també servei els dies festius, esdevé d’utilitat pels seus veïns i veïnes. En aquests municipis, a més d’alguns serveis, també es pot enllaçar amb més línies regulars com les que van a Manresa, Barcelona o Puigcerdà, entre altres.
També va presentar bones xifres la línia del TAD entre Sant Jaume de Frontanyà i Berga, que va sumar 1.156 usuaris al llarg de l’any passat, un 25% del global. Aquest servei també fa parada a Borredà i Vilada, disposant de cinc sortides en cada sentit entre setmana, a més d’una oferta més reduïda els caps de setmana i festius. El podi de les expedicions amb més viatgers és pel trajecte de Gósol a Guardiola, amb 584 usuaris, és a dir, un 13% del total. Aquesta ruta té cinc sortides des de Gósol i quatre des de Guardiola els dies feiners, i un nombre més reduït de serveis els caps de setmana i festius. El trajecte cobreix també els nuclis de Sorribes, l’Espà, Feners, Saldes, Maçaners i Vallcebre.
Diversitat de serveis en el 30% restant
Tal com s’aprecia en les dades de passatgers, la resta d’usuaris es van repartir entre un total de 10 expedicions del TAD al Berguedà. La línia entre Montclar i Gironella (també passa per Casserres) va sumar 376 usuaris. La que uneix Viver i Serrateix amb Navàs, en va acumular 291, una mica més que els 284 de la que circula de Fumanya a Berga (fa parada a Fígols, Sant Corneli, Sant Josep, la Rodonella, Sant Jordi de Cercs i Cercs).
També per sobre del centenar de viatgers, amb 124, es va situar el servei entre Castellar del Riu i Berga, amb sortida des d’Espinalbet. I en la norantena, hi ha tres expedicions: Sant Julià de Cerdanyola - Guardiola, amb 97; la Nou - Berga, amb 95; i Montmajor - Berga, amb 95. La tercera per la cua és la línia que enllaça l’Espunyola i Puig-reig, amb aturades també dins el terme de Montclar i Casserres, que va rebre 13 passatgers. Finalment, els trajectes Viver i Serrateix - Puig-reig i Capolat - Berga, van transportar respectivament un usuari.
Per sol·licitar els serveis del TAD del Berguedà cal fer una sol·licitud prèvia, a tot tardar les 20.00 hores del darrer dia laborable a la data del viatge, a través de l’aplicació Flexitransport. Si s’opta per reservar-lo trucant per telèfon (900 69 65 66), caldrà fer-ho en un horari de 08.00 a 16.00 hores, els feiners de dilluns a divendres. També es poden consultar els detalls de les rutes i freqüències disponibles al web de Mobilitat Berguedà.
