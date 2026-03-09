Urbanisme
Puig-reig reforça el verd urbà amb una campanya de plantació d'arbrat
La primera fase dels treballs ja s'ha culminat i s'espera que aquesta setmana es reprengui amb l'arribada de més espècies
Puig-reig reforça el verd urbà del poble amb una campanya de plantació d'arbrat. El consistori ja ha completat la primera part dels treballs i preveu continuar les tasques aquesta setmana, quan s'estima que arribaran les espècies que han de completar el projecte. Els espais on ja hi ha els nous exemplars són els carrers Major i Llobregat, i també davant la casa consistorial.
L'acció, engegada a mitjan febrer, consisteix amb la plantació de 47 exemplars a diferents punts del poble, amb l'objectiu de "diversificar el paisatge urbà i millorar la cobertura vegetal del municipi". Així s'hi ha referit el regidor de Medi Ambient, Josep Parera, qui ha especificat que les tasques inclouen la reposició d'arbres buits i també la incorporació d'exemplars on no n'hi havia per tal de "reforçar les zones d'ombra" i "per dotar de més verd diversos punts del municipi".
D'aquesta manera, la selecció de l'arbrat s'ha fet prioritzant les "espècies de port estret o columnar, especialment adequades per a carrers transitables", segons han indicat des de l'Ajuntament. Segons Parera, "aquesta morfologia permet un creixement vertical i compacte que evita la invasió de la calçada i facilita la convivència amb el trànsit rodat". A la vegada, s'ha optat per promoure la "varietat cromàtica", escollint exemplars provinents de viver que "presenten tonalitats grogues, taronges i vermelloses, amb l'objectiu de trencar l'homogeneïtat visual del mobiliari urbà".
Pressupost i execució
Tal com han compartit des de l'Ajuntament de Puig-reig, l'actuació es continuarà desplegant els dies vinents en punts del carrer de la Costa, l'avinguda 1 d'Octubre, la plaça Mare de Déu de Queralt, el Parc Infantil Piscina i el carrer Pau Casals. El conjunt dels treballs, que també compten amb altres tasques de jardineria, tenen un cost total de 14.572 euros, finançats amb fons propis dins del pressupost municipal de 2026.
"Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament de Puig-reig continua amb la planificació de millora de l'espai públic, apostant per criteris de diversitat biològica i adaptació de les espècies a l'entorn urbà per garantir-ne el creixement òptim i la sostenibilitat a llarg termini", ha defensat el regidor.
