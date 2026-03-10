Seguretat viària
Berga atacarà el caos circulatori dels divendres al vespre tallant les sortides a la C-16 en direcció nord
El consistori i Trànsit han pactat el dispositiu, que es posarà a prova abans d'una previsiblement complicada Setmana Santa per la mobilitat de la zona
L’Ajuntament de Berga i el Servei Català de Trànsit (SCT) han acordat les mesures per atacar la concentració de vehicles a la ciutat cada divendres a la tarda i vespre, durant les temporades de més afluència turística a la zona. En concret, es preveu tancar les sortides del municipi cap a la C-16 en sentit nord, amb l’objectiu que els conductors evitin accedir al nucli per estalviar-se una estona de retenció a l’autovia.
El dispositiu implicarà talls en quatre punts clau del terme. Així ho ha detallat el director de l’SCT, Ramon Lamiel, qui ha avançat que l’actuació s’implementarà per primera vegada el 20 de març amb l’objectiu de “provar, observar i avaluar-ne” el funcionament. En aquests emplaçaments no s'aplicarà cap excepció de pas, i es forçarà els conductors a reprendre la marxa en sentit sud i fins a la rotonda de l’accés Berga Sud, on es podrà tornar a enllaçar a la carretera cap al nord.
El primer punt on no es permetrà la sortida en direcció Bagà (per entrar estarà totalment obert a tots els llocs) serà a Berga Centre (Institut Guillem de Berguedà). Tampoc serà possible fer aquest moviment a Berga Nord (Hospital). També es prohibirà el pas per la Carretera Vella, que va a parar a la sortida del Túnel de Cercs. Finalment, es restringirà la circulació des de l’enllaç amb la C-26, passat el Túnel de Berga.
En aquest punt, Lamiel ha deixat clar que, qui tiri pel dret i giri aprofitant, per exemple, el trencant cap de la presa de la Baells, haurà de retornar a l’Eix del Llobregat forçosament en direcció sud. En tot cas, conscients que potser hi haurà qui opti per continuar endavant i cap a la Carretera de la Nou, s’advertirà amb panells lluminosos que es tracta d’una via per ús del veïnat. "Creiem que, si anem disciplinant el conductor forà, que entra i no pot fer la maniobra que vol fer, acabarà per no fer-la", ha declarat Lamiel.
Es descarta l’"efecte muralla"
Des de l'SCT han remarcat que, coincidint amb el parer de l’equip de govern local, l’opció d’evitar l’entrada amb un "efecte muralla" no és viable. Lamiel ha explicat que seria molt més complex d’aplicar i acabaria castigant el veïnat, que hauria de patir congestió mentre s’apliquen els filtres discriminatoris. Una lectura similar a la de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha declarat que "la meva lògica em deia de tancar les sortides i no les entrades, bàsicament perquè qualsevol veí o veïna pugui entrar a la ciutat, i també qui vulgui entrar a comprar, sopar o gaudir de la ciutat".
"El que volem és penalitzar aquell que vol estalviar-se uns metres de cua per intentar arribar a una altra comarca, en detriment dels nostres veïns i veïnes, que es troben una ciutat col·lapsada i situacions preocupants per a la seguretat viària", ha incidit Sànchez, qui ha reconegut que "sempre ha estat latent sobre la taula que alguna solució s’havia de buscar", amb l’esperança que la mesura pugui quallar i tenir continuïtat. Des del punt de vista català, Lamiel ha fet referència a l'experiència desplegada a Santa Cristina d'Aro, de característiques similars al que es posarà en marxa a Berga, i que va tenir un resultat positiu.
A la vegada, l'alcalde ha volgut agrair totes les persones que s'han interessat per la qüestió o han fet les seves propostes, citant d'exemple el debat al ple del mes de febrer a partir del suggeriment del regidor Marc Ortega del PSC.
Treball conjunt
D’aquesta manera, la prova de foc serà el 20 de març. Els talls es començaran a aplicar a les 15.00 hores i es preveu que s’allarguin fins a les 22.00 hores, en un dispositiu comptarà amb el suport de la Policia Local de Berga. Per informar de la situació, a banda de la comunicació prèvia de tots els agents implicats, també es faran avisos a través dels panells de la carretera.
D’altra banda, l’SCT aprofitarà l’avinentesa per provar una eina que els ha posat a disposició Google, amb la qual esperen poder introduir informació i restriccions de pas directament a través dels navegadors GPS. Aquesta solució, ha dit Lamiel, ajudaria a reconduir l’actitud de qui no es coneix la zona i es guia per aquests dispositius.
Tot plegat, diferents mètodes per intentar evitar, sobretot, l’accés de vehicles dins la ciutat de Berga, i amb la vista posada a la Setmana Santa. Trànsit estima que la campanya d’enguany serà especialment productiva a les pistes d’esquí per la bona qualitat de la neu, i per això pronostiquen que la C-16 patirà importants fluxos de trànsit entre dijous i dilluns de Pasqua.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt